【機械人】東京餐廳聘機械人廚師　冀減人力資源成本

▲ 日本東京一家餐廳E Vino Spaghetti「聘請」了人工智能（AI）機械人P-Robo作為廚師，協助煮意粉等工序。（官網圖片）

近年機械人廣泛應用，日本東京一家餐廳E Vino Spaghetti更「聘請」了人工智能（AI）機械人P-Robo作為廚師，協助煮意粉等工序。餐廳負責人表示，P-Robo可以大大減輕餐廳的人力資源成本，期望在未來5年內將P-Robo推廣至更多餐廳使用。

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據外媒《Food and Wine》報道，AI機械人P-Robo是由日本咖啡廳營運商Pronto Corporation和機器人公司 TechMagic共同研發的AI廚師。P-Robo配備了4個平底鑊，可以在10秒內解凍意大利面、煮意粉、烹飪過程中添加醬汁、加熱菜餚、燒水和清理廚房。以意粉為例，P-Robo只需75秒即可完成第一碟，其後每碟只需45秒。

Pronto Corporation表示大部分餐廳近6至7成的成本也與人力資源和食材相關，隨著勞動力和食品成本的飆升，利潤率低的餐館更有可能倒閉。簡單來說，AI機械人透過程式化的烹飪過程，可以減少原材料和人力資源的浪費。Pronto Corporation希望在未來5年內將P-Robo推廣至50多家餐廳應用。

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責任編輯：文睿