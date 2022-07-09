  • 30°C
香港時間 : 2022709日 (六) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【機械人】東京餐廳聘機械人廚師　冀減人力資源成本

18:00 2022/07/09

分享：

分享：

日本東京一家餐廳E Vino Spaghetti「聘請」了人工智能（AI）機械人P-Robo作為廚師，協助煮意粉等工序。（官網圖片）

近年機械人廣泛應用，日本東京一家餐廳E Vino Spaghetti更「聘請」了人工智能（AI）機械人P-Robo作為廚師，協助煮意粉等工序。餐廳負責人表示，P-Robo可以大大減輕餐廳的人力資源成本，期望在未來5年內將P-Robo推廣至更多餐廳使用。

【機器學習】AI創新遇瓶頸？　近四成機器學習從業員：無提高模型性能數據

據外媒《Food and Wine》報道，AI機械人P-Robo是由日本咖啡廳營運商Pronto Corporation和機器人公司 TechMagic共同研發的AI廚師。P-Robo配備了4個平底鑊，可以在10秒內解凍意大利面、煮意粉、烹飪過程中添加醬汁、加熱菜餚、燒水和清理廚房。以意粉為例，P-Robo只需75秒即可完成第一碟，其後每碟只需45秒。

Pronto Corporation表示大部分餐廳近6至7成的成本也與人力資源和食材相關，隨著勞動力和食品成本的飆升，利潤率低的餐館更有可能倒閉。簡單來說，AI機械人透過程式化的烹飪過程，可以減少原材料和人力資源的浪費。Pronto Corporation希望在未來5年內將P-Robo推廣至50多家餐廳應用。

【網絡監管】歐盟通過《數位市場法》及《數位服務法》　限制科技巨頭壟斷

【黑客攻擊】報告：傳統數據安全工具　無法抵禦60%勒索軟件威脅

責任編輯：文睿

相關文章

【手機資料轉移】「Switch to Android」程式轉移iPhone資料　支援Android 12所有手機
2022/06/30
【手機資料轉移】「Switch to Android」程式轉移iPhone資料　支援Android 12所有手機
【VPN私隱安全】印度VPN資料蒐集法暫緩實施　延後到今年9月底
2022/06/30
【VPN私隱安全】印度VPN資料蒐集法暫緩實施　延後到今年9月底
【智慧物流】中小企易管理斷層　港初創研客制化智慧物流系統
2022/07/03
【智慧物流】中小企易管理斷層　港初創研客制化智慧物流系統
【Instagram】配合蘋果App Store新政策　Instagram向用戶提供暫停帳號功能
2022/07/01
【Instagram】配合蘋果App Store新政策　Instagram向用戶提供暫停帳號功能
【TikTok爭議】TikTok坦承中國員工可存取美國用戶數據　擬夥甲骨文設系統限制
2022/07/04
【TikTok爭議】TikTok坦承中國員工可存取美國用戶數據　擬夥甲骨文設系統限制

你可能感興趣

【手機資料轉移】「Switch to Android」程式轉移iPhone資料　支援Android 12所有手機
17:15 2022/06/30
【手機資料轉移】「Switch to Android」程式轉移iPhone資料　支援Android 12所有手機
【VPN私隱安全】印度VPN資料蒐集法暫緩實施　延後到今年9月底
16:02 2022/06/30
【VPN私隱安全】印度VPN資料蒐集法暫緩實施　延後到今年9月底
【智慧物流】中小企易管理斷層　港初創研客制化智慧物流系統
14:00 2022/07/03
【智慧物流】中小企易管理斷層　港初創研客制化智慧物流系統
雲端 食用安全 食譜 人工智能 人力資源 咖啡 機械人 餐廳 東京 廚師

下一篇文章

【越洋追夢】台藉藝術家棄當消防員　隻身來港覓創作機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息
【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息
【紐元定存】紐元短存最高10厘 中銀料新西蘭下周加息0.5厘
【紐元定存】紐元短存最高10厘 中銀料新西蘭下周加息0.5厘
【人幣定存】中銀新推1年人幣定存享2.6厘息 發鈔行罕有搶人幣資金
【人幣定存】中銀新推1年人幣定存享2.6厘息 發鈔行罕有搶人幣資金
【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元
【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元
【加元定存】加元定存息最高11厘 花旗料加央行下周加息0.75厘
【加元定存】加元定存息最高11厘 花旗料加央行下周加息0.75厘
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款