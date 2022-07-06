曼克頓山特式戶業主急放盤　3個月減200萬　980萬易手較市價低5%

股市波動，加上息口向上，難免影響市場氣氛，再有業主減價吸客。美聯物業吳志輝說，曼克頓山5座低層E室，實用面積496平方呎，連164平方呎平台，兩房間隔，今年4月放盤，當時叫價1,180萬元，終減價200萬元，以980萬元易手，減幅約17%，實用呎價約19,758元，低市價約5%。

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代理透露，鑑於股市波動及息口向上，業主急於出貨，故大幅減價求售。雖然原業主劈價賣樓，但早於2011年5月以595萬元購入上址，持貨11年，現帳面賺385萬元，物業期內升值約65%。

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資料顯示，曼克頓山由新鴻基發展，於2006年12月開始入伙，共有5座，提供1,114個單位，實用面積由496平方呎至3,989平方呎。

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責任編輯：陸盈希