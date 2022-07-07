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【ET開市直擊】油價跌破百元陷弱勢　下半年股市東升西降？（附time code）

股市 11:45 2022/07/07

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紐約期油跌破百元關，經濟衰退風險增加，市場憂石油需求減弱，油價、商品股陷入弱勢，是買入機會抑或逃生為妙？美股走弱，港股、A股相對企穩，下半年股市繼續東升西降？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code
00：20 - 港股今日焦點速覽　
00：57 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：48 - 亞太股市早段市況速報
03：23 - 市場向衰退憂慮  下半年加息放緩機會大
05：13 - 美國聯儲局要減息距離較遠
06：06 - 美股回落明顯   油價、商品已不值博
07：23 - 科技股反彈僅因跌太多
08：23 - 現時建議集中留意中港股
08：29 - 中概股可留意   ETF受累弱勢股
09：45 - 阿里巴巴 （09988） 走勢較強    監管放鬆予市場短炒機會
12：11 - 中概股有機會估值重修    留意監管是否有放寬標的物
13：45 - 阿里巴巴ADR上日回落後有承接    可部署買入
16：25 - 阿里巴巴 （09988） 已突破下降軌     出現初步轉勢
17：10 - 阿里巴巴 （09988） 元宇宙支付系統有憧憬     螞蟻上市資金明顯押轉向
19：13 - 阿里巴巴 （09988） 未有貨可分注買入    今日留意低開是否有承接
21：00 - 阿里巴巴 （09988） 如可突破119元即已突破向上
21：33 - 港股開市前市況速報
21：51 - 港股留意6月底20700點支持位
23：29 - 美股如再跌未轉穩     港股會難搞 
24：03 - 趁美股反彈減倉？  美股減持訊號已出現很久
25：20 - Tesla（TSLA.US）、ASML Holding NV（ASML.US）行情已不同
27：25 - 期油建議走   油股中海油 （00883） 幾錢要減持？
29：33 - 油價回落    商品股江西銅 （00358） 、紫金礦業 （02899） 明顯轉弱宜換馬
31：02 - 港股開市初段市況速報
32：05 - ET個股推介：中聯通 （00762）
36：15 - 港股開市初段市況速報
36：42 - 觀眾問股：西方石油（OXY.US）跟股神長揸現價可入？
38：12 - 觀眾問股：中海油 （00883） 油價回調是時候買入？中長線持有咩價位入？止蝕位？
39：00 - 觀眾問股：領展 （00823） 65元已收息     60元加注可以嗎？
40：12 - 觀眾問股：網易 （09999） 152元買入揸定沽？
41：32 - 觀眾問股：美團 （03690） 有貨要全走嗎？
42：37 - 觀眾問股：商湯 （00020） 2.4元買入要點做？
43：35 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 187元有貨點睇反彈目標？
46：29 - 觀眾問股：長汽 （02333） 點睇？ 恒馳出車利好嗎？
50：02 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 美滙走強與股價走勢關係多大？
52：47 - 觀眾問股：美股是否要經歷恐慌性拋售才會見底？美股現時佔投資組合多少較合適？
56：09 - 觀眾問股：如果美股想長線收集現時可入手？睇咩訊號入市較好？長線買太陽能、 Tesla（TSLA.US）可以嗎？抑或買Apple（AAPL.US）、Microsoft（MSFT.US）更好？
56：35 - 美股可分注買入標指ETF    每突破加注
57：34 - Enphase Energy（ENPH.US）企穩5月底可續持有    但仍有殺估值壓力
59：02 - Tesla（TSLA.US）、Apple（AAPL.US）、Microsoft（MSFT.US）相對值得留貨底
59：00 - 美股即使見底不會一下子爆上，可耐心慢慢部署
1：01：14 - Tesla（TSLA.US）第二季交付量解讀
1：04：10 - 港股開市初段市況速報
1：04：20 - 焦點板塊：新經濟股、航運股、石油股、電力股
1：05：25 - 財經日誌提提你

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？ 重溫《開市追揸沽》*

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欄名 : ET開市直擊

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