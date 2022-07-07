【ET開市直擊】油價跌破百元陷弱勢　下半年股市東升西降？（附time code）

紐約期油跌破百元關，經濟衰退風險增加，市場憂石油需求減弱，油價、商品股陷入弱勢，是買入機會抑或逃生為妙？美股走弱，港股、A股相對企穩，下半年股市繼續東升西降？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code

00：20 - 港股今日焦點速覽

00：57 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：48 - 亞太股市早段市況速報

03：23 - 市場向衰退憂慮 下半年加息放緩機會大

05：13 - 美國聯儲局要減息距離較遠

06：06 - 美股回落明顯 油價、商品已不值博

07：23 - 科技股反彈僅因跌太多

08：23 - 現時建議集中留意中港股

08：29 - 中概股可留意 ETF受累弱勢股

09：45 - 阿里巴巴 （09988） 走勢較強 監管放鬆予市場短炒機會

12：11 - 中概股有機會估值重修 留意監管是否有放寬標的物

13：45 - 阿里巴巴ADR上日回落後有承接 可部署買入

16：25 - 阿里巴巴 （09988） 已突破下降軌 出現初步轉勢

17：10 - 阿里巴巴 （09988） 元宇宙支付系統有憧憬 螞蟻上市資金明顯押轉向

19：13 - 阿里巴巴 （09988） 未有貨可分注買入 今日留意低開是否有承接

21：00 - 阿里巴巴 （09988） 如可突破119元即已突破向上

21：33 - 港股開市前市況速報

21：51 - 港股留意6月底20700點支持位

23：29 - 美股如再跌未轉穩 港股會難搞

24：03 - 趁美股反彈減倉？ 美股減持訊號已出現很久

25：20 - Tesla（TSLA.US）、ASML Holding NV（ASML.US）行情已不同

27：25 - 期油建議走 油股中海油 （00883） 幾錢要減持？

29：33 - 油價回落 商品股江西銅 （00358） 、紫金礦業 （02899） 明顯轉弱宜換馬

31：02 - 港股開市初段市況速報

32：05 - ET個股推介：中聯通 （00762）

36：15 - 港股開市初段市況速報

36：42 - 觀眾問股：西方石油（OXY.US）跟股神長揸現價可入？

38：12 - 觀眾問股：中海油 （00883） 油價回調是時候買入？中長線持有咩價位入？止蝕位？

39：00 - 觀眾問股：領展 （00823） 65元已收息 60元加注可以嗎？

40：12 - 觀眾問股：網易 （09999） 152元買入揸定沽？

41：32 - 觀眾問股：美團 （03690） 有貨要全走嗎？

42：37 - 觀眾問股：商湯 （00020） 2.4元買入要點做？

43：35 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 187元有貨點睇反彈目標？

46：29 - 觀眾問股：長汽 （02333） 點睇？ 恒馳出車利好嗎？

50：02 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 美滙走強與股價走勢關係多大？

52：47 - 觀眾問股：美股是否要經歷恐慌性拋售才會見底？美股現時佔投資組合多少較合適？

56：09 - 觀眾問股：如果美股想長線收集現時可入手？睇咩訊號入市較好？長線買太陽能、 Tesla（TSLA.US）可以嗎？抑或買Apple（AAPL.US）、Microsoft（MSFT.US）更好？

56：35 - 美股可分注買入標指ETF 每突破加注

57：34 - Enphase Energy（ENPH.US）企穩5月底可續持有 但仍有殺估值壓力

59：02 - Tesla（TSLA.US）、Apple（AAPL.US）、Microsoft（MSFT.US）相對值得留貨底

59：00 - 美股即使見底不會一下子爆上，可耐心慢慢部署

1：01：14 - Tesla（TSLA.US）第二季交付量解讀

1：04：10 - 港股開市初段市況速報

1：04：20 - 焦點板塊：新經濟股、航運股、石油股、電力股

1：05：25 - 財經日誌提提你

*下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？ 重溫《開市追揸沽》*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台