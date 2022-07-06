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【新股IPO】中康控股2361周二截飛 傳以下限5.36元定價

股樓投資 19:17 2022/07/06

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中康控股（新上市編號:02361）已於周二（5日）截飛，有消息指，該公司計劃以招股下限5.36元定價，其招股價範圍介乎每股5.36至6.96元，預計集資約4.02億元。該股是次計劃全球發售7500萬股，其中國際發售佔90%，本地公開發售佔10%，以每手500股計，一手入場費3515.07元；中康控股將於下周二（12日）掛牌，獨家保薦人為法國巴黎銀行。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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該股是次招股將引入百洋健康產業、Lun's Family Holdings、廣東康石壹號私募股權投資合夥企業及鄭靖杰為基石投資者，合共認購1.3億元等值股份，以發行中間價計算佔發行規模約28%。集資所得預期約50.8%將用於升級及提升旗下SaaS產品及營銷推廣；約49.2%則計劃用於技術及數據倉庫進行進一步研發。

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記者：張以正

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中康控股（02361） IPO 港股

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