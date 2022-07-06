【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產

斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）周二（5日）宣布，斯里蘭卡破產。該國正遭受數十年來最嚴重的金融危機，2200萬人口面臨糧食、藥品和燃料短缺的問題。

斯里蘭卡的外匯儲備暴跌至創紀錄的低點，用於支付包括食品、藥品和燃料在內的基本進口商品的美元已經用光。食品通脹已升至近 60%，而斯里蘭卡盧比自3月以來暴跌 80% 以上，進一步削弱了市民的購買力。

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維克勒馬辛哈對國會表示，預計情況將持續至2023年，或要到2024年才會好轉。他續指，因為該國作為一個破產國家而不是一個發展中國家，故與國際貨幣基金組織（IMF）就重振該國經濟進行談判「很困難」。

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責任編輯：黃苑筠