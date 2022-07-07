  • 28°C
香港時間 : 2022707日 (四) 09:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國人認為千萬資產唔算有錢 邊個大城市要求最高？

環球社會熱點 08:35 2022/07/07

分享：

分享：

每人對富有的定義截然不同，有金融機構對美國民眾展開年度調查時發現，多數美國人認為擁有220萬美元（1,716萬港元）淨資產才算「富有」（wealthy）。而三藩市對富有的定義卻高出一截，認為要510萬美元（3,878萬港元）資產才真正有錢。

港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」 【下一頁】

美國網上證券行嘉信理財（Charles Schwab）進行年度現代財富調查，在美國12個主要大城市分別訪問500至700名居民，詢問他們認為擁有多少錢的資產才算富有。結果顯示，平均需要擁有220萬美元淨資產，才能被美國人定義為富有，較去年190萬美元（1,482萬港元）的資產要求為高。

調查發現，三藩市民眾對富有門檻最高，擁有510萬美元淨資產才是有錢。當地居民亦認為要實現「財政自由」，最少需170萬美元（1,326萬港元）。

嫌瀝青味難聞 俄羅斯鋪設草莓香味馬路 【下一頁】

12個主要大城市居民對有錢定義(資產要求由低至高)

    點擊圖片放大
    +10
    +9

其次是南加州地區包括洛杉磯及聖地牙哥，居民表示要有390萬美元（3,042萬港元）淨資產才算有錢；至於紐約市及首都華盛頓特區居民緊隨其後，各自認為真正的富翁需擁340萬美元（2,652萬港元）及330萬美元（2,574萬港元）資產。

至於中西部及南部城市對有錢定義相對較低，位於德州的達拉斯及休斯頓居民表示，平均擁有260萬美元（2,028萬港元）算富有。

在芝加哥及丹佛，有錢的定義分別下降至250萬美元（1,950萬港元）和230萬美元（1,794萬港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Rihanna身家達109億 成美最年輕白手興家女富豪
今日
Rihanna身家達109億 成美最年輕白手興家女富豪
查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜
2022/07/06
查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜
嫌瀝青味難聞 俄羅斯鋪設草莓香味馬路
今日
嫌瀝青味難聞 俄羅斯鋪設草莓香味馬路
日本周日參議院選舉 一風堂為投票顧客免費加麵
2022/07/06
日本周日參議院選舉 一風堂為投票顧客免費加麵
英兩閣員發公開信辭職 約翰遜親自回覆
2022/07/06
英兩閣員發公開信辭職 約翰遜親自回覆

你可能感興趣

Rihanna身家達109億 成美最年輕白手興家女富豪
今日 09:05
Rihanna身家達109億 成美最年輕白手興家女富豪
查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜
18:15 2022/07/06
查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜
嫌瀝青味難聞 俄羅斯鋪設草莓香味馬路
今日 08:05
嫌瀝青味難聞 俄羅斯鋪設草莓香味馬路
網絡熱話 移民 美國 紐約 洛杉磯 三藩市

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間09:00）

下一篇文章

嫌瀝青味難聞 俄羅斯鋪設草莓香味馬路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間09:00）
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭
西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭
【新冠肺炎】新加坡確診按日增近1倍 美Omicron亞變種佔7成
【新冠肺炎】新加坡確診按日增近1倍 美Omicron亞變種佔7成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款