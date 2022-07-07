美國人認為千萬資產唔算有錢 邊個大城市要求最高？

每人對富有的定義截然不同，有金融機構對美國民眾展開年度調查時發現，多數美國人認為擁有220萬美元（1,716萬港元）淨資產才算「富有」（wealthy）。而三藩市對富有的定義卻高出一截，認為要510萬美元（3,878萬港元）資產才真正有錢。

港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」 【下一頁】

美國網上證券行嘉信理財（Charles Schwab）進行年度現代財富調查，在美國12個主要大城市分別訪問500至700名居民，詢問他們認為擁有多少錢的資產才算富有。結果顯示，平均需要擁有220萬美元淨資產，才能被美國人定義為富有，較去年190萬美元（1,482萬港元）的資產要求為高。

調查發現，三藩市民眾對富有門檻最高，擁有510萬美元淨資產才是有錢。當地居民亦認為要實現「財政自由」，最少需170萬美元（1,326萬港元）。

嫌瀝青味難聞 俄羅斯鋪設草莓香味馬路 【下一頁】

12個主要大城市居民對有錢定義(資產要求由低至高)

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

其次是南加州地區包括洛杉磯及聖地牙哥，居民表示要有390萬美元（3,042萬港元）淨資產才算有錢；至於紐約市及首都華盛頓特區居民緊隨其後，各自認為真正的富翁需擁340萬美元（2,652萬港元）及330萬美元（2,574萬港元）資產。

至於中西部及南部城市對有錢定義相對較低，位於德州的達拉斯及休斯頓居民表示，平均擁有260萬美元（2,028萬港元）算富有。

在芝加哥及丹佛，有錢的定義分別下降至250萬美元（1,950萬港元）和230萬美元（1,794萬港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明