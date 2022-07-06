【芯片股】 美國再出手阻半導體產業崛起 芯片股受挫 中芯見逾一個月低位

據外媒引述知情人士報道，美國已向荷蘭施壓，要求其禁止光刻機供應商ASML（美﹕ASML）向中國出售生產晶片所需的主流技術，以遏止中國半導體產業崛起。如荷蘭政府同意美國的要求，將對中芯國際（00981）及華虹半導體（01347）等中國晶片製造商造成重大打擊。

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受消息拖累下，中芯股價一度低見17.06元，最多跌3.1%，收報17.18元，跌2.4%；華虹半導體亦一度跌近3%，低見25.4元，收報25.7元，跌1.7%。

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報道指，美國正游說荷蘭當局禁止ASML出售一些舊款的深紫外線光刻機（DUV），而DUV系統技術層次雖無法與極紫外光曝光微影系統（EUV）相比，但仍是生產汽車、手機、電腦甚至機器人晶片最常用的設備。目前若無法取得荷蘭政府的出口許可證，ASML則不能把最先進的極紫外光刻系統運往中國。

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記者：郭秀慧