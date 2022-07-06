逆市引入60多間新店 出租率近100% K11 Art Mall 銷售及人流齊升30%

零售市道不明朗，尖沙咀 K11 Art Mall 過去一年於逆市引入超過 65 間新店及期間限定店，佔整體店舖數量超過三成，出租率仍能保持近100%。截至今年第二季，K11 Art Mall 平均每月銷售及人流對比今年一月均錄得超過三成升幅，回復至第五波疫情前水平，預計今年第四季整體銷售及人流對比去年同期有雙位數增長。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

近年「Z 世代」年輕消費者對「Urban Outdoor 戶外都市風」及本地個性品牌十分感興趣，亦愈來愈鍾情 IG 網紅店。K11 Art Mall 緊貼「Z 世代」潮流趨勢，除引入大熱潮店，亦邀請多個個性品牌及人氣網店進軍 K11 Art Mall，既為其提供穩定人流，進一步拓展業務，亦為顧客帶來嶄新體驗：

1. 為人流暢旺的地面層營造「Urban Active」主題，連開9間都市機能品牌新店，包括The North Face 亞洲最大型概念店、潮流精品店 Kapok、本地機能個性品牌ARCHIVAL REINVENT。



2. 引入多個街鋪品牌，如香港元祖級中古店美華氏 Midwest Vintage、專業紋身及穿環店 Karma Tattoo & Piercing，進一步擴大個性小店版圖。

3. 邀請多間 IG 人氣網紅甜品店於地庫一至二樓首次經營實體店，如 The MochiffonCake 爆餡麻糬蛋糕、俄羅斯人主理蛋糕店 ROMANOVA、由著名日籍餅廚和名人龔嘉欣主理的 Café Life 等，令 K11 Art Mall 甜品店及蛋糕店整體銷售比去年同期上升40%。

4. 人氣瑞典品牌 IKEA 宜家家居將於八月中進駐，勢成粉絲打卡地標。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【家庭熱話】跟月入3萬兒子及女友同住 父母要求每月繳8000元家用 被指責刻薄自私，詳見【下一頁】

此外，因應「Z 世代」對文化及展覽的興趣不斷提高， K11 Art Mall 自去年開始策略性提升與不同界別夥伴的合作，共同帶動人流生意：

1. 緊貼文化潮流與夥伴共創內容

K11 Art Mall 去年與全球擁有二億粉絲的 9GAG 合辦全球首個 meme 實體展，入場人次打破 K11 Art Mall 歷年紀錄，當中超過七成觀眾為「Z 世代」。K11 Art Mall 亦緊貼元宇宙熱潮，聯同本地及日本藝術科技公司，舉辦 NFT 元宇宙展覽及活動，帶領公眾了解及欣賞 NFT 藝術品。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

亞洲首個拿度網球中心正式落戶香港 培育網球精英 頂尖教練培訓方式有幾特別?，詳見【下一頁】



K11 Art Mall 亦致力推動跨界品牌合作，共創社會價值，早前促成 Blue Bottle Coffee x MaskOn.__首次合作呈獻期間限定店，推出限定口罩及再造紙咖啡環保袋，為無家者籌款。

2. 借助 KLUB 11 會員禮遇及 K Dollar 協助租戶推廣

K11 集團於本年三月升級「K Dollar 獎賞計劃」，涵蓋新世界發展生態圈內超過 500家不同業務的商戶。獎賞計劃為商戶創造協同效應，帶動整體人流，而 K11 Art Mall在4至5月配合消費券推出「多重賞」活動更進一步推動消費氣氛，活動獲 K11 ArtMall 逾九成商戶參與，商戶銷售額比同期錄得雙位倍數增長。K11 Art Mall 會定期與合作夥伴評估及調整策略，協助他們提升業務表現。

K11 Art Mall 著力與租戶及各界合作夥伴共創，給顧客帶來獨特內容及體驗。截止今年第二季，K11 Art Mall 平均每月銷售及人流對比今年一月均上升超過三成，回復至第五波疫情前水平，預計今年第四季整體銷售及人流對比去年同期有雙位數增長。K11 Art Mall 預料，政府於八月派發第二期消費券後，將進一步推動市場氣氛，令零售市道更加熾熱。

【青姐話】向上游 唔使愁

【著數優惠】（內附詳情）旅發局推20萬份限量獎賞 7折購買海洋公園門票 $25購小童長者昂坪360來回纜車票，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

