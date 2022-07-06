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【美股焦點】基金經理警告：科技股泡沫未完　離見底仍有大段距離

環球政經 18:49 2022/07/06

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雖然美國科技股近期反彈，但有基金經理警告，科技股泡沫仍未結束，距離見底仍有一大段距離。

據外媒報道，投資顧問公司Richard Bernstein Advisors 的基金經理 Dan Suzuki 警告，全球目前充滿著兩個不確定性，分別是利潤增長將持續放緩，和流動性持續緊縮的問題，現在不是跳入這些投機泡沫股票的好環境。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

Dan Suzuki 認為，投資者是在玩火，「看好這些股票的時機是，看到利潤觸底的跡象，或者流動性將重新注入的跡象。然而，聯儲局一直收水。這對幾乎所有美股都有嚴重影響。」

Dan Suzuki 續指，大部分企業都從過去5年的創紀錄的流動性中獲利，但這便創造了一個泡沫。

【延伸閱讀】 凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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