【美股焦點】基金經理警告：科技股泡沫未完　離見底仍有大段距離

雖然美國科技股近期反彈，但有基金經理警告，科技股泡沫仍未結束，距離見底仍有一大段距離。

據外媒報道，投資顧問公司Richard Bernstein Advisors 的基金經理 Dan Suzuki 警告，全球目前充滿著兩個不確定性，分別是利潤增長將持續放緩，和流動性持續緊縮的問題，現在不是跳入這些投機泡沫股票的好環境。

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Dan Suzuki 認為，投資者是在玩火，「看好這些股票的時機是，看到利潤觸底的跡象，或者流動性將重新注入的跡象。然而，聯儲局一直收水。這對幾乎所有美股都有嚴重影響。」

Dan Suzuki 續指，大部分企業都從過去5年的創紀錄的流動性中獲利，但這便創造了一個泡沫。

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責任編輯：黃苑筠