  • 29°C
香港時間 : 2022706日 (三) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳博 880】 澳門疫情升溫 澳博旗下新葡京酒店爆疫遭圍封 股價一度跌近4%

股樓投資 18:12 2022/07/06

分享：

分享：

澳博控股（00880）旗下新葡京酒店因出現感染群組，至少有13人確診。整幢建築物於昨日（5日）下午約5時被圍封，包括停車場及員工通道等出入口，並已拉起封鎖綫，為近兩年疫情以來首次有濠賭股旗下賭場酒店被圍封。受消息拖累下，澳博一度低見3.27元，最多跌3.8%，收報3.32元，跌2.4%。

同場加映﹕【青姐話】向上游 唔使愁

據澳門應變協調中心指，新葡京酒店至今出現13宗個案，涉及不同範疇的工作人員。澳門政府已將新葡京酒店列入「紅碼區」清單，並預計至下周一（11日）才會獲解封，而「黃碼」解除日期為下周三（13日）。

【港交所 388】 瑞信調高港交所目標價23% 料港股日均成交升 股價升近7%突破400元關口【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

新葡京酒店為澳博旗下的旗艦賭場酒店，有逾400間房間，並提供大型娛樂場等配套。澳博旗下澳娛綜合渡假股份重申，集團一直嚴格執行並積極主動配合澳門特區政府的防疫指引，持續與相關政府部門保持緊密溝通，全力支持政府的防控工作，以保障員工和賓客的健康與安全為優先。

同場加映﹕【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
疫情 港股 澳門 澳博控股（00880）

下一篇文章

【下半年部署】招證國際料恒指下半年上試25000點 推薦19隻首選股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【比亞迪 1211】 新能源車銷量上月飆2倍 反超Tesla 比亞迪成全球銷量冠軍
【比亞迪 1211】 新能源車銷量上月飆2倍 反超Tesla 比亞迪成全球銷量冠軍
【下半年部署】渣打料恒指下半年上試24000點 看好能源金融工業通訊板塊
【下半年部署】渣打料恒指下半年上試24000點 看好能源金融工業通訊板塊
【免費炸雞】為慶祝國際炸雞日 KFC肯德基免費派香辣脆雞 每間分店限量100隻
【免費炸雞】為慶祝國際炸雞日 KFC肯德基免費派香辣脆雞 每間分店限量100隻
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款