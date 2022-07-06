【澳博 880】 澳門疫情升溫 澳博旗下新葡京酒店爆疫遭圍封 股價一度跌近4%

澳博控股（00880）旗下新葡京酒店因出現感染群組，至少有13人確診。整幢建築物於昨日（5日）下午約5時被圍封，包括停車場及員工通道等出入口，並已拉起封鎖綫，為近兩年疫情以來首次有濠賭股旗下賭場酒店被圍封。受消息拖累下，澳博一度低見3.27元，最多跌3.8%，收報3.32元，跌2.4%。

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據澳門應變協調中心指，新葡京酒店至今出現13宗個案，涉及不同範疇的工作人員。澳門政府已將新葡京酒店列入「紅碼區」清單，並預計至下周一（11日）才會獲解封，而「黃碼」解除日期為下周三（13日）。

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新葡京酒店為澳博旗下的旗艦賭場酒店，有逾400間房間，並提供大型娛樂場等配套。澳博旗下澳娛綜合渡假股份重申，集團一直嚴格執行並積極主動配合澳門特區政府的防疫指引，持續與相關政府部門保持緊密溝通，全力支持政府的防控工作，以保障員工和賓客的健康與安全為優先。

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記者：郭秀慧