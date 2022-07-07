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Rihanna身家達109億 成美最年輕白手興家女富豪

環球社會熱點 09:05 2022/07/07

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巴巴多斯籍著名歌手Rihanna 5月剛剛成為人母，近日再有好消息。Rihanna第3度登上《福布斯》白手興家女億萬富翁排行榜，名列第21位，外界料Rihanna身家現值14億美元（約109.2億港元）。第二年輕的白手興家女億萬富翁為美國名媛Kim Kardashian，她身家估值18億美元（約140.4億港元）。

Amber Heard法律團隊動議撤銷判決 質疑陪審團理據不足 【下一頁】

Rihanna現年34歲，已連續3年登上《福布斯》（Forbes）的白手興家女億萬富翁排行榜。Rihanna總排名第21位，亦是榜上唯一一名年紀未過40人士。榜上第二年輕的則是Kim Kardashian，現年41歲，身家達估計18億美元，較Rihanna高。

白手興家女億萬富翁排行榜前12位

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美國名媛Kylie Jenner 曾在2018年時，被《福布斯》一度評為最年輕白手興家女億萬富翁，當時她年僅24歲。但重新評估後認為，Kylie Jenner身家僅達6億美元（約46.8億港元），尚未達標。

超模妻怪梅鐸電郵通知離婚 離婚原因料關梅鐸仔女事 【下一頁】

Rihanna是著名歌手，在2016年推出專輯《Anti》時單在音樂方面收益達2,230萬美元（約1.74億港元），隨後的巡迴演出收益亦達1,100萬美元（約8,580萬港元）。Rihanna同時在創業方面收穫亦頗為豐富，《彭博》3月時曾報道，她旗下內衣公司Savage X Fenty或將公開招股，此舉或令公司估值達30億美元以上（約234億港元）。

牌行榜頭50內其他著名人士

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Rihanna同時亦有投資房地產，她去年斥資1,375萬美元（約1.07億港元）購下位於比佛利山（Beverly Hills）的豪宅，數月後再斥1,000萬美元（約7,800萬港元）購下鄰近豪宅。洛杉磯、荷里活及家鄉巴巴多斯都有物業。

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責任編輯：李俊儀

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