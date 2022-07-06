查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜

英國財相辛偉誠與賈偉德辭職後，首相約翰遜迅速安排接任人選。新財相查學禮受訪時強調，沒有以辭職威脅約翰遜任命自己成為財相。同時，查學禮表明支持約翰遜，稱現時的內閣將會作出貢獻。

英兩閣員發公開信辭職 約翰遜親自回覆 【下一頁】

前教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）改任財相後首日接受英國天空電視台訪問，否認外間傳聞指他以辭職要脅約翰遜（Boris Johnson），換取成為新任財相。查學禮強調，從未威脅要離開政府。

查學禮表示，政府內閣是一個團體，官員參與其中同時為團體作出貢獻。查學禮堅稱相信約翰遜的誠信，認為對方決心為英國作出貢獻。他指離開政府十分容易，但要為英國社會作出貢獻並非易事。

英財相與衛生大臣辭職 約翰遜堅拒下台 【下一頁】

雖然內閣出現大震盪，但首相府消息人士表示，約翰遜決心留任，認為需要為1,400萬投票予自己的選民做好首相的工作。保守黨國會議員批評約翰遜為私利而不肯下台，嚴重損害保守黨的利益。

辛偉誠（Rishi Sunak）與賈偉德（Sajid Javid）周二（5日）先後發出公開信，辭任財相及衛生大臣，兩人更表明質疑首相約翰遜的領導。

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責任編輯：吳漢培