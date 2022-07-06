【城市標誌】常遭破壞而維修成本高昂　法蘭克福的「歐元雕塑」將於10月被拍賣

歐元匯率近日跌到20年新低，好景不常，位於德國法蘭克福歐洲中央銀行（ European Central Bank) 前總部前廣場的歐元雕塑，擁有人指出，因維修成本太高，將於10月被拍賣。

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歐元雕塑約高14米，重50噸。這個藍色大雕塑目前屬於非牟利組織「法蘭克福文化公會」 (Frankfurter Kultur Komitee，FraKK)，該會在一份聲明中表示，來自私人贊助商的資金不足以讓這座鋼雕塑維持「安全狀態」。

協會曾於4月為尋找新贊助商進行會議，惟討論並無成果，因而被迫在今年10月拍賣這件藝術品。

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FraKK更指出，過去2年這個雕塑不斷遭到破壞，已經耗費協會不少資金，令到她們須減少推廣其他活動，如化解種族主義、在校推廣歐元的活動。

歐元雕塑建於2001 年，以紀念歐元發行，並常作為歐洲央行和過去歐元區債務危機的形象出現。據FraKK稱，歐元雕塑是法蘭克福的重要標誌，令到當地被稱為「歐元之城」（city of the euro）。

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