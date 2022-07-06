【智能家居】小米5款智能家電產品本地上市　 高溫無線洗地機成打掃懶人恩物 貓奴狗主首推自動寵物餵食機及飲水機

小米香港宣布正式在本地引入五款全新生態鏈產品，除了2合1多媒體平板電腦Xiaomi Book S 12.4”此外，還包括兩款清潔產品「高溫無線洗地機W10 Ultra」及「掃拖機器人X10+」，當中的W10 Ultra集「吸塵、洗拖、烘乾」三合一功能，稱得上是「懶人恩物」；另外兩款寵物產品「智能寵物餵食器」及「智能寵物飲水機」，則有助為寵物設置全天候科學餵食管理，同時購買兩款產品更可享套裝價。所有新產品均於7月7日起在mi.com、小米之家及各大零售商正式發售，於7月7日至31日期間購買更可享早鳥優惠價。

【青姐話】向上游 唔使愁

高溫無線洗地機 W10 Ultra

高溫無線洗地機備有780mL 智能清潔水箱及640mL 污水箱基站，可實現一鍵加熱清水至75度，並自動注入洗地機水箱、進行高頻清潔拖地。拖地後、更可自我清洗及烘乾滾刷等全程智能化操作。在清潔過程中，實時自我清洗，每1秒擦地及滾刷自我清潔各15次，並提供3種清潔模式，應付不同類型的頑固污蹟，具備智能髒污檢測，實時調節清潔模式及分離乾濕垃圾等功能。

新機還擁有創新高溫拖洗方式，可有效瓦解醬漬、油漬、飯粒等頑固污漬，支持55度熱風烘乾滾刷，在免拆洗晾曬的情況下，確保滾刷乾爽無異味；新機配備3.2吋的LED螢幕，可實時顯示使用狀態及支援智能語音提示功能，內置4,000mAh電池，續航力長達35分鐘。

售價：

建議零售價：4,999元

早鳥優惠價：4,699元

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掃拖機器人X10+

2022年全能掃拖旗艦Xiaomi掃拖機器人X10+功能上將進一步升級，配有一個清潔艙，內設2.5L+2.5L污水及清水水箱，可滿足100平方米（約1,076平方呎）戶型拖3次地。全程自動清潔，集吸拖、清洗拖布、烘乾等功能，免手洗，免晾曬。

智能清潔艙更會因應水箱水量以調整回洗的密度及次數，遇上地毯時拖布盤會自動抬升，避免回洗時造成二次污染。智能清潔艙更有超強摩打，透過兩條循環風路，一吹一吸自動高效集塵，將塵盒內的塵，吸走並傳送至智能清潔艙內的自動集塵袋，塵盒常用常新，30天免清理；同時抗菌自動集塵袋有2.5L大容量，可用一個月，全程不髒手。

智能清潔艙會自動在掃拖機器人出來清掃前，注滿水，持續濕潤拖地，拖布不會越拖越乾，同時，掃拖機器人 X10+配有雙旋轉加壓拖布，強力去除頑固污蹟；拖地後，只需2小時快速烘乾，乾爽無異味。掃拖機器人更設有超感知立體識別避障系統，激光導航，360度全屋掃描，精準規劃清掃路徑，減少卡困和纏繞，不傷傢俬，配合米家App，一鍵生成3D地圖，立體成像清晰了然。掃拖機器人的吸力最大為4,000Pa ，具有2小時續航。

售價：

建議零售價：5,999元

早鳥優惠價：5,499元

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Xiaomi Book S 12.4”

Xiaomi Book S搭載12.4吋2.5K LCD觸控大螢幕，解像度達2,560 x 1,600，亮度達500nit，支援100％ sRGB廣色域。內置7nm製程Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 八核5G處理器。

機身配備1,300萬像素後置攝像頭、500萬像素前置攝像頭、雙麥克風、雙2W揚聲器，無論工作或上課時均能進行高清視像通話或高清掃描任何文檔，與同事或同學進行無縫共享。

新機亦支援65W快速充電，續航力長達14小時。 新機採用Windows 11作業系統，機身Type-C接口可用作充電、數據傳輸及接駁顯示器，清潔外更可以配合Xiaomi Smart Pen觸控筆和鍵盤一同使用。

售價：

建議零售價：5,499元

早鳥優惠價：5,299元

套裝優惠價：5,799元（新機連Xiaomi Book S 12.4" Keyboard）

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智能寵物餵食器

智能寵物餵食器通過連接米家APP遙距控制，可制定出糧計劃，定時定量自動餵食，為寵物設置全天候科學餵食管理。實時智能監測，內設兩組傳感器時刻檢測餘糧和出糧狀態、缺糧或出現異常時，立即通過機身指示燈和米家APP智能推送提示，雙重保障正常餵糧。

新機擁有美國FDA食品級安全認證，以獨特的6格分糧結構設計，靈動的軟矽膠材質攪糧片和分糧扇葉定量出糧，確保輸出順暢無阻，糧道寬闊，適合於圓形或橢圓形直徑5-12mm的多種乾糧，從源頭上避免卡糧。儲量桶、攪糧片、分糧扇葉、304不銹鋼食盆，均符合食品接觸級要求，食盆可拆卸清洗，不易堆積油脂，不易讓寵物產生黑下巴，使用放心。

新機內置3.6L糧食桶，可保存1.8kg乾糧，可滿足中小型犬、貓15天食量，餵食器配備三重鎖鮮，第一重為桶蓋，以360度硅膠密封圈，有效阻隔空氣延緩糧食氧化；第二重為乾燥劑，內置可替換乾燥劑、鎖鮮乾燥劑和獨立可替換除濕防潮，讓糧食持久乾燥保鮮；第三重為隱藏式出糧口，出糧後及時閉合，保持內部封閉，鎖住主糧新鮮美味。

餵食器同時具備可收納式外置電源，防止絆倒電源或糧桶，電源線以尼龍編織線包裹，不易被咬斷，糧桶設置開蓋安全鎖，防止寵物、兒童誤觸；智能出糧口遇阻彈開，防止夾傷萌爪。底部設置緊急供電系統，可放入四節2A電池，意外斷網、斷電仍可維持計劃按時出糧。

售價：

建議零售價：699元

早鳥優惠價：649元

套裝優惠價：998元（新機連Xiaomi智能寵物飲水機）

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Xiaomi 智能寵物飲水機

智能寵物飲水機模擬山間活泉，採用三重靜音系統：靜音泉眼、靜音水路和靜音水泵，循環水路，以分流導水，緩衝靜流，降低共振，工作噪音控制在30db以下，水流安靜，彷彿置身自然，活水含氧豐富，提升寵物飲水興趣，提防寵物長期飲水不足或不乾淨，導致腎臟與泌尿健康等問題。

智能寵物飲水機容量達2L，滿足一隻成年貓約4至7天用水，飲水機採取7度斜面科學飲水角度設計，寬大水面，方便沖刷寵物毛髮；機內置有四重深度過濾：微孔PP網、PET棉、活性碳顆粒和離子交換樹脂，將細小顆粒、毛髮、污垢、除氯、異味、鈣鎂離子等雜質層層攔截，淨化的同時軟化水質，改善口感，更有利於寵物泌尿系統健康。

智能寵物飲水機結構簡單，採取隱藏式電路，達至水電分離，水槽光潔，儲水上蓋及儲水槽均符合食品接觸級要求，入口安心，給寵物更細緻的呵護。同時設有人性化燈光提醒，實時觀察水位，查看水量；飲水機底部更設有雙層腳墊，以防穩定防滑；當用戶提起上蓋時，飲水機會自動斷電，方便加水

或換水，頂蓋放回原位後，飲水機即可恢復工作。 智能寵物飲水機同樣可以通過連接智能米家APP，遙距控制出水。

售價：

建議零售價：399元

早鳥優惠價：369元

套裝優惠價：998元（新機連Xiaomi 智能寵物餵食器）

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優惠一覽：

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責任編輯：嚴浩文