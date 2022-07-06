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【理財智慧】 移民稅制複雜 應點處理手頭上保單?

理財智慧 18:32 2022/07/06

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現時不少公司都推出與被動收入、稅務規劃的講座，主要是針對有意移民的客戶，但面對國外的「萬萬稅」，隨時動輒一半的收入要「收歸國有」，不少人都打消了移民的念頭，但如果有意移民的朋友，都要花半年的時間處理好資產，否則到時被徵收重稅。本文便會介紹何謂保單的現金價值、有哪類的保單沒有現金價值、移民前要如何處理。

同場加映:【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

保單的現金價值

並不是所有的保單都有現金價值，大多見於具投資和儲蓄成份的保單，而現金價值與投保人的保費大多時候都不一樣。以另一個說法便是，如果在某一個時刻退保的時候，可以取回的現金價值，所以又被稱為「退保價值」。

有哪類的保單沒有現金價值

主要具有現金價值的保單包括具儲蓄成份的人壽保單、投資相連保單和具儲蓄成份的危疾保單，以具儲蓄成份的保單為例，主要分為保證與非保證成份，保證為保險公司必須支付的金額、非保證取決於該公司的投資表現。

主要無現金價值的保單包括定期壽險、醫療保險、意外保險等，主要是每年或定期支付的保單，由於沒有儲蓄成份，因此以相同保費為例，賠償的額度會較具儲蓄成份的為高，但當然投保的意義不同，因此投保前要與理財顧問先了解需求。

移民前要如何處理

由於以最熱門移民的目的地都會徵收資產增值稅，包括股票獲利、基金獲利、股息都會徵收稅項，當然取決於回報的多少與不同地方的稅率。以英國為例，保單的現金價值增值會被徵收交入息稅(income tax) 最高可以達45%，退保需要交稅，但如果不幸身故的人壽賠償則不需要。同樣以投資相連保單為例，由於具投資成份，退保時的增值部分也需要交稅，例如總繳保費為200,000，但因為投資有道，現時退保價值已升值到400,000，當中賺取的200,000需要交稅。但如果是一些無現金價值的保單，由於沒有升值和增長，因此不會被徵收任何稅項，因此在移民前需要先諮詢專業人士解決保單的問題。

 

同場加映:【青姐話】向上游 唔使愁

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責任編輯：陳佳恩

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