【有相睇】太古城靚裝三房戶1400萬沽　1997年回歸前數月買　現升值近1.5倍

有樓市寒暑表之稱的太古城，本月暫錄約3宗成交。美聯物業陳彪表示，太古城景天閣中層B室單位，實用面積649平方呎，三房連套房間隔，位處商場上蓋，望內園泳池景，加上有靚裝修，屬屋苑優質放盤，新近以約1,400萬元易手，實用呎價約21,572元。

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代理透露，買家為換樓客，對上址一見鍾情。從代理提供的相片可見，單位有新淨靚裝，全屋以白色為主調，可即買即住，節省一大筆翻新費。

資料顯示，原業主於1997年3月以約568萬元購入上述單位，現帳面獲利約832萬元，物業期內升值約146%。

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