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【TSLA】Tesla前員工提緊急動議阻達離職協議　稱只獲兩周工資遣散費遠低法定要求

環球政經 19:50 2022/07/06

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特斯拉（Tesla）早前公布將大裁員，本周二就有2名被解僱的員工向法院提出緊急動議，以停止特斯拉試圖與員工達成離職協議，因為該公司要求員工放棄所有索償，以換取一至兩星期的遣散費，遠低於法律要求。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

根據勞動法《工人調整和再培訓通知法》（Worker Adjustment and Retraining Notification，WARN），被解僱的員工有權獲60天工資和福利的遣散權益。

【筍工推介】郵政署招聘助理銷售經理 月薪逾2.6萬元 按業績及所達目標年薪高達53萬元【見下頁

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該動議稱，失去工作的員工通常希望盡可能獲更多額外薪酬，惟因特斯拉違反了WARN法案，員工不知道自己有權獲得更多薪酬。員工在動議中批評特斯拉，指他們希望以低價錢「買斷」前員工的索償。

這兩名員工均為特斯拉位於內華達州（Nevada）斯帕克斯（Sparks）工廠解僱的500多名工人中的一員。

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撰文 : 陳楚琨

內華達 經濟 Tesla 遣散費 裁員

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