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從環球異同視角挖掘投資主線

股市 10:00 2022/07/08

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近年來，市場討論「全球化」、「反全球化」、「去槓桿」、「加槓桿」和「去碳化」議題愈來愈多，而這些熱點也給環球金融市場帶來大幅震盪。在「全球化」及「反全球化」方面，其實無論在疫情前後，世界全球商品貿易仍然持續，而疫情加速全球數字化。

回看全球貿易自90年代高增長後有所放緩，但學術研究發現只是各國隨時間發展，更多經濟活動轉移至服務業，增長引擎從商品走向服務，並由實物走向數位化而已。因此，我們認為「全球化」只是用另一個形式演繹、並以及用新的形式發展。而近兩年的疫情，加上地緣政治、大國博弈，讓各國更關注供應鏈的安全和自給自足，這所謂的「反全球化」只是走向區域化，而對能源方面供給的憂慮，令各國更加關注新能源領域的發展，「去碳化」成為各國的共同目標。歐美為代表的發達經濟體將進入後疫情刺激時代的經濟增速放緩及「去槓桿」階段，其他國家也因通脹上升亦快速收緊貨幣政策。相反，中國通脹壓力在全球主要經濟體當中是最低，財政和貨幣政策與海外主要經濟體反方向而行，「加槓桿」成為共寬鬆穩增長的基調。

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在「去槓桿」及「加槓桿」方面，我們從2020 年新冠疫情爆發後來看，疫情爆發對全球經濟帶來巨大衝擊，各國紛紛採取極度寬鬆的貨幣政策和擴張性的財政政策刺激經濟。在此影響下，全球宏觀槓桿率出現系統性抬升，且本輪宏觀槓桿率的抬升相比2008年金融危機後幅度更大。當前宏觀槓桿率位於高位的經濟體主要是日本和歐洲國家，一方面，日本經濟在泡沫破裂後長期低迷，疫情的衝擊進一步雪上加霜，另一方面，烏克蘭危機給歐洲國家帶來了經濟增長和通脹的雙重壓力，歐洲經濟陷入滯漲的機會率較高。在此背景下，日本和部分歐洲國家的經濟增長可能難以匹配其高企的宏觀槓桿率。在疫情和烏克蘭危機的持續影響下，需要警惕以上宏觀杠杆率過高的經濟體出現債務危機乃至金融危機的風險。在中美兩國方面，政策及基本面分化的趨勢預期延續。

「去碳化」是各國共同的目標。第26屆聯合國氣候變化大會於去年11月在蘇格蘭格拉斯哥舉行。近200個國家的代表在修正版的《格拉斯哥氣候協議》上簽字。各國重申《巴黎協定》的目標，即把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平以上低於2.0°C之內，並努力將氣溫升幅限制在工業化前水平以上1.5°C之內。若要進一步限制在1.5°C，全球必須在2050年左右達到淨零碳排放。要達成此目標，我們認為各國會制定中長線發展政策，並將刺激全球相關產業鏈如新能源汽車、光伏風電、儲能的需求。

總合以上觀點，我們認為「全球化」、「反全球化」、「去槓桿」、「加槓桿」和「去碳化」共存之下，在金融領域有不同的投資主線，投資者需關注下圖所列的一些重點問題和投資領域。

 

撰文 : 中信証券財富管理 (香港)

欄名 : 財富解密

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