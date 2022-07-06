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【二手成交】盈翠半島三房戶劈價沽 4個月減150萬 區外客即花逾千萬購入自用

股樓投資 19:55 2022/07/06

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市場觀望氣氛濃厚，二手市場成交緩慢，業主只好減價賣樓。 中原地產蔡偉明說，青衣盈翠半島1座高層E室，實用面積674平方呎，三房套間隔，今年3月放盤，當時叫價1,380萬元，6月減至1,280萬元，經議價後，終以1,230萬元易手，累減150萬元，實用呎價約18,249元。 

蔡偉明透露，新買家為外區用家，已睇樓超過兩個月，因單位間隔實用，加上業主提供合理議價空間，故購入單位自用。據悉，原業主於2012年以644萬元買入單位，持貨10年，現帳面獲利586萬元，物業期內升值約91%。 

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

一個月HIBOR五連跌後回升　實際供樓利率2.13厘（不斷更新）【下一頁

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資料顯示，盈翠半島由中信泰富、和記黃埔、港鐵、長實發展，於1999年1月開始入伙，分2期發展，建有12座，提供3,440個單位，實用面積由432平方呎至1,672平方呎。

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責任編輯：陸盈希

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青衣 盈翠半島 成交 放盤 二手市場

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曼克頓山特式戶業主急放盤　3個月減200萬　980萬易手較市價低5%

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