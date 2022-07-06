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【網絡安全】Facebook、Instagram用戶數據遭盜取　中國科企疑為幕後黑手

科技 19:00 2022/07/06

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一間中國科企旗下的美國子公司，近日被揭發盜取Meta旗下的社交平台Facebook和Instagram用戶的個人資料。（法新社資料圖片）

各個社交平台興起，大眾對於個人在網絡上的私隱安全關注度下降，引來不法分子偷取個人資料。一間中國科企旗下的美國子公司，近日被揭發盜取Meta旗下的社交平台Facebook和Instagram用戶的個人資料，違反美國《數位千禧年著作權法》（Digital Millennium Copyright Act，DMCA）。

【機器學習】AI創新遇瓶頸？　近四成機器學習從業員：無提高模型性能數據

據外媒《Engadget》報道，Meta昨（5日）向美國聯邦法庭提出訴訟，控告一家母企來自中國的科技公司「Octopus」。「Octopus」透過偽造的身份驗證信息來破壞用戶的Facebook和Instagram帳戶資料，然後再從中偷取用戶的個人數據，如朋友電話號碼、出生日期和其他個人信息。Octopus另開發了一款專門銷售用戶個人資料的應用程式。

Meta指出，該企的盜取行為已違反了《數位千禧年著作權法》，而其應用程式也違反了有關服務條款。

Meta旗下平台的用戶資料被盜取的事件屢見不鮮，來自伊斯坦布爾的Ekrem Ates在去年共收集了超過35萬名Instagram用戶的信息，其後更將數據上戴至網站clone sites，導致在不需用戶同意下，網民已可任意查閱用戶資料。

【網絡監管】英國擬加強互聯網法律　打擊俄羅斯虛假訊息

【Instagram】配合蘋果App Store新政策　Instagram向用戶提供暫停帳號功能

責任編輯：文睿

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