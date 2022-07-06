【下半年展望】富達漸增港股配置　惟提醒整體投資取態宜保守

▲ 富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆指富達漸漸增加港股配置，惟提醒整體投資取態宜保守。

富達指全球通脹持續，各地央行實施更進取的措施去壓抑高通脹。由於物價在短時間難以大幅回落，政策風險增加以致經濟陷入衰退。雖然市場已反映大部分負面消息，估值逐漸正常化，經濟前景不穩仍會困擾市場走勢，投資取態適宜傾向保守。

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，在各項因素影響下，富達對環球股市配置持保守態度，並偏向減持股票及增持現金。隨著經濟衰退風險增加，較長存續期的主權債在資產配置中會逐漸發揮分散風險的作用。

對美股持中性看法

由於聯儲局期望緊縮至通脹回落至正常水平並以經濟軟著陸的目標難度十分高，簡立恆指富達對美國股市持中性看法。他解釋，就近期美股業績公佈後表現，有未達盈利預期的企業受到嚴厲的懲罰，而盈利超過預期的企業卻未有適當回報，反映投資者情緒偏弱。

歐洲地區受俄烏戰爭及能源危機嚴重影響，富達對歐洲股市仍偏向減持態度。同時，富達認為歐央行正面對兩難局面，在偏向維持鷹派的同時，亦要考慮現時經濟面臨的逆風處境，歐央行將較難如市場所料大規模加息。

綜觀亞洲股市，富達維持樂觀看法，指中國內地疫情現回落跡象，加上近日放寬隔離措施，經濟活動有望逐步改善，富達漸漸增加香港股票配置。展望未來，復甦速度、放寬封城措施後的消費行為、全球需求下降情況及地緣政治發展為下半年中國經濟走向的重要挑戰。

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