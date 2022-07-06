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【WhatsApp騙案】WhatsApp新釣魚騙案手法　假冒英政府提供免費工作簽證

科技 18:15 2022/07/06

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網絡騙案手法曾出不窮，有國外軟件企業發現近日WhatsApp出現新的釣魚騙案手法，借提供英國免費簽證，及工作招聘為由，以騙取受害人的個人資料。

【網絡安全】微軟揭Android現收費惡意欺詐　籲避免授權

提供偵測、移除惡意軟體、勒索軟體服務的企業Malwarebytes發表文章表示，有不法之徒假冒英國簽證暨移民署（UK Visas & Immigration），向WhatsApp用家傳送招聘訊息。

聲稱提供英國工作、免費申請簽證

騙徒於相關的招聘訊息中表示，英國需要超過132,000名工人，並提供超過186,000個職位申請。並聲稱此申請是免費的，獲得批准後，將免費獲得英國的工作、簽證、機票和住宿。並表明歡迎所有國籍、想工作和學習的人士和學生申請。

訊息中附有一條鏈結，當用戶點擊它，便會進入騙徒偽造的假網站。該網頁會要求用戶提供婚姻、就業狀況、姓名、電子郵件地址和電話號碼等個人資料，以及將鏈接以WhatsApp訊息分享至15個朋友或5個群組。

惟Malwarebytes發現，相關的招聘訊息錯漏百出，當中包括詐騙網域與一般英國政府官網的網域名稱「gov.uk」不相符；英國不會提供免費的醫療服務和承擔其簽證申請人的航班或住宿費用；英國技術工作簽證的最低年齡要求為18歲，而非訊息中的「16 歲或以上」。

網站亦不會查核資料的真偽，以及檢查用戶是否真的有將鏈結分享。不論用戶輸入甚麼資料，均會收到「經檢查您的申請，您已獲准在英國工作2022」的通知。

該企續指，以簽證為主題的網絡釣魚詐騙，是網絡攻擊者常用的手法。類似的WhatsApp騙局早於幾個月前發生。惟未有提及目前是否有人受騙。

【網絡監管】英國擬加強互聯網法律　打擊俄羅斯虛假訊息

【黑客攻擊】報告：傳統數據安全工具　無法抵禦60%勒索軟件威脅

責任編輯：殷凱怡

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