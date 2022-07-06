眼看租樓開支與置業供款相若　租客即花595萬購元白石角私樓自住

受疫情和不明朗的經濟環境影響下，不少準買家態度謹慎，觀望為主，但亦有租客決定「轉租為買」。

美聯物業蔡潔雯說，大埔白石角海日灣II 10座中層L室，實用面積304平方呎，一房間隔，日前減價56萬元，以595萬元易手，實用呎價約19,572元。代理透露，買家原於區內尋覓租盤，惟見同屋苑低層開放式戶月租達12,500元，租金與置業每月供款相若，所以決定「轉租為買」。

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資料顯示，原業主於2019年6月在一手市場以554.2萬元購入上址，持貨3年，現帳面賺約41萬元。

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責任編輯：陸盈希