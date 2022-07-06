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眼看租樓開支與置業供款相若　租客即花595萬購元白石角私樓自住

股樓投資 19:55 2022/07/06

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受疫情和不明朗的經濟環境影響下，不少準買家態度謹慎，觀望為主，但亦有租客決定「轉租為買」。 

美聯物業蔡潔雯說，大埔白石角海日灣II 10座中層L室，實用面積304平方呎，一房間隔，日前減價56萬元，以595萬元易手，實用呎價約19,572元。代理透露，買家原於區內尋覓租盤，惟見同屋苑低層開放式戶月租達12,500元，租金與置業每月供款相若，所以決定「轉租為買」。 

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

一個月HIBOR五連跌後回升　實際供樓利率2.13厘（不斷更新）下一頁

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資料顯示，原業主於2019年6月在一手市場以554.2萬元購入上址，持貨3年，現帳面賺約41萬元。

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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責任編輯：陸盈希

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白石角 海日灣II 美聯物業 一手市場 疫情

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