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【人事變動】永利澳門總裁換人　高哲恒明年3月退任、副主席陳志玲接任

股市 17:19 2022/07/06

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永利澳門 （01128） 公布，總裁兼執行董事高哲恒（Ian Coughlan）的僱傭協議於明年2月底屆滿，高哲恒將轉任公司顧問兼非執行董事。永利澳門宣布，由董事會副主席、首席營運總裁兼執行董事陳志玲，將會從明年3月1日接任總裁職務。

永利澳門2009年香港上市，高哲恒當時已是公司的執行董事，負責永利澳門及永利皇宮整體營運、業務與策略發展。高哲恒加入永利前在半島集團任職，曾為香港半島酒店總經理。

陳志玲同樣是2009年永利澳門上市時已出任集團執行董事，2018年出任集團副主席。

永利澳門行政總裁潘國宏（Craig Billings）稱，陳志玲對集團在澳門發展的多個成功階段至關重要，她將與高哲恒共同確保交接順利。

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港股 永利澳門（01128） 澳門
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