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【理財智慧】揸大膽車撞車 颱風下揸車 保險又點計?

理財智慧 17:37 2022/07/06

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雖然上個週末名義上是長週末，但遇上颱風襲港，相信不少讀者都被逼「獨留在家中」，但在颱風下，有位15歲青年「揸大膽車」被捕，懷疑汽車失控撞向路中石壆，最終該名大膽男童被控「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。因此，如果在借車給人、颱風下揸車，到底對於保險有甚麼影響? 

同場加映:【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

第三者保險

與駕車有關的條例，一定是《道路交通條例》 ，主要提及不同與駕車有關的責任以及汽車保險要求等。根據要求，所有在道路上駕駛車輛，必需要購買第三者風險保險，否則即騷違法；如果在未有第三者風險保險發行任何意外，導致任何第三者身體受傷或死亡所招致的民事法律責任，可能要付上高昂的貴用。如果希望對司機損傷和自己車輛的損毀提兵額外保障，可以考慮購買全保。

借車給人

在上述「揸大膽車」的事件中，由於本身己經是「無牌駕駛」所以肯定不會受保，但如果借車給有車牌的朋友呢? 在借車的朋友的時候，肯定要確保有效的駕照，如果借車給無牌的朋友，萬一有任何意外，隨時要付上責任；如果貴價車或跑車的朋友，車保對於駕駛者或指明不可以作出租之用。但如果萬一發生任何意外，而保險公司發現駕駛者非登記駕駛車主，保險公司有權拒絕賠償。

颱風下揸車

在颱風前夕，不少「泊街」的讀者都會轉到有蓋停車場，除了避免因為風雨造成財物損失，也有指因為泊在室內停車場會有「保險cover」。 如果汽車在颱風下停泊，在大多數的情況下，如果是購買了全保的讀者，如果因為颱風而造車汽車的損失都受保；但如果是在颱風下揸車，則要證明「只要車主可證明車輛在發生意外事故時是有必要在路上行駛，本公司均會按保單內容作相關賠償。」否則保險公司有權拒絕作出任何賠償。

 

同場加映:【青姐話】向上游 唔使愁

 

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責任編輯：陳佳恩

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