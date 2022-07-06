【MPF】積金評級：強積金上半年負回報近13%、成立以來最差　積金局：毋須過分擔心

▲ 積金評級指強積金錄成立以來最差首半年回報。

積金評級評估強積金（MPF）最新表現，指出強積金今年上半年錄得負回報12.96%，是香港強積金制度成立以來，最差的上半年表現。計入每月強積金供款，至6月底強積金成員平均賬戶結餘估計跌至約23.05萬港元，較2021年12月31日的25.77萬港元減少2.72萬港元。

若單計6月份、第二季度，強積金回報分別下跌3.02%、7.29%。

中、港股票轉勢，成爲6月份及第二季唯一錄得正回報的資產類別，分別錄3.01%及0.18%升幅。不過，總結上半年，中、港股票累計回報為負9.9%，於一眾資產類別中，排名第5。

6月及第二季僅兩類資產毋須見紅

不論是單計6月還是單計第二季，都只有兩類資產類別毋須見紅，分別是股票基金（香港及中國）與貨幣市場基金（強積金保守基金）。股票基金（香港及中國）在6月及第二季分別升3.01%及0.18%，貨幣市場基金（強積金保守基金）6月及第二季的回報則無升跌。

上半年表現最佳的資產類別是貨幣市場基金（強積金保守基金），期內回報為零。上半年表現第二佳的資產類別是貨幣市場基金（非強積金保守基金），期內回報為負2.56%。排名第三及第四的分別是保證基金及混合資產基金（其他），上半年分別錄負5.79%及負8.94%回報。

積金局：切忌試圖捕捉市況

積金局回應積金評級調查指，計劃成員應定期如半年或一年審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。

該局續指，強積金是長線儲蓄投資，期間無法避免經歷不同經濟周期，計劃成員毋須過分擔心短期市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

積金局表示，強積金制度成立21年，至今年5月底年化淨回報率為3.1%，較同期年率化通脹率1.8%為高。

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