▲ 【嘉利國際】嘉利國際：分拆房地產業務後會派特別股息 預計未來2至3年工業業務會相對穩健

全球伺服器外殼生產商嘉利國際 （01050） 上一財年每股派息按年減少17%至9.5仙，主席助理兼財會部主管何偉汗表示，除了外圍經濟因素外，減派息主要是由於房地產業務即將分拆，要保留利潤及現金於賬上，以增加分拆上市的市值，以及要投資國內及泰國新廠的設備。他強調，日後分拆上市會以特別股息方式回饋股東。

看好大灣區房地產市場

嘉利國際即將分拆房地產業務，首席財務官黃浩鈞表示，房地產業務專注於大灣區的住宅開發，認為內地放寬限購政策後，主要客戶地區深圳會有更加人買樓，銷量會增加。嘉利國際房地產業務去年稅後溢利升50%主要來自嘉輝豪庭四五期，位於惠州的嘉輝公館將於今年落成，而位於東莞面積約24000平方米的儲備土地，預計未來2年開始動工，佛山高明土地面積約34500平方米亦已計劃落實興建。

何偉汗指，由於全球晶片及電子材料短缺導致生產和出貨速度減慢，工業業務中主要五金沖壓及塑膠注塑業務的收入升幅不及前3年，隨疫情緩和，預計未來2至3年工業業務會相對穩健，毛利不會下跌，但不會快速增長，集團會嘗試增加經營溢利，透過減人手以及增加自動化工廠控制開支。

目前嘉利國際4大客戶為惠普HP（美：HPQ）、聯想Lenovo （00992） （美：LNVGY）、IBM（美：IBM）及戴爾DELL（美：DELL）。何偉汗認為，電子產品品牌DELL及電動汽車充電系統製造商BTC Power都是有潛力的客戶，期望日後可增加更多訂單。

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