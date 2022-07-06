  • 29°C
香港時間 : 2022706日 (三) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】智雲健康9955首日掛牌跌7.5% 一手帳面蝕230元

股樓投資 17:58 2022/07/06

分享：

分享：

智雲健康（09955）首日掛牌，股價平開報30.5元，最高曾見30.7元，低見24.35元，收市報28.2元，較招股價跌7.5%，全日成交427萬股，涉資1.19億元；以每手100股計，一手帳面蝕230元。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

該股是次公開發售部份錄得6.9倍超額認購，一手中籤率為50%，並以30.5元定價。此外，智雲健康上市引入了4名基石投資者，合共認購1158.17萬股。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

智雲健康主要通過為醫療價值鏈上所有主要參與者（包括醫院、藥店、製藥公司、患者和醫生）提供解決方案，渴望在中國引領慢病管理的數字市場。是次集資所得，其中約60%及25%擬用作業務擴張及提高醫學知識和技術能力。大摩及摩通分別為聯席保薦人。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
智雲健康（09955） IPO 港股

上一篇文章

【有相睇】太古城靚裝三房戶1400萬沽　1997年回歸前數月買　現升值近1.5倍

下一篇文章

【理財智慧】揸大膽車撞車 颱風下揸車 保險又點計?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【比亞迪 1211】 新能源車銷量上月飆2倍 反超Tesla 比亞迪成全球銷量冠軍
【比亞迪 1211】 新能源車銷量上月飆2倍 反超Tesla 比亞迪成全球銷量冠軍
【下半年部署】渣打料恒指下半年上試24000點 看好能源金融工業通訊板塊
【下半年部署】渣打料恒指下半年上試24000點 看好能源金融工業通訊板塊
【免費炸雞】為慶祝國際炸雞日 KFC肯德基免費派香辣脆雞 每間分店限量100隻
【免費炸雞】為慶祝國際炸雞日 KFC肯德基免費派香辣脆雞 每間分店限量100隻
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款