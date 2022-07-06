【新股IPO】智雲健康9955首日掛牌跌7.5% 一手帳面蝕230元

智雲健康（09955）首日掛牌，股價平開報30.5元，最高曾見30.7元，低見24.35元，收市報28.2元，較招股價跌7.5%，全日成交427萬股，涉資1.19億元；以每手100股計，一手帳面蝕230元。

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該股是次公開發售部份錄得6.9倍超額認購，一手中籤率為50%，並以30.5元定價。此外，智雲健康上市引入了4名基石投資者，合共認購1158.17萬股。

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智雲健康主要通過為醫療價值鏈上所有主要參與者（包括醫院、藥店、製藥公司、患者和醫生）提供解決方案，渴望在中國引領慢病管理的數字市場。是次集資所得，其中約60%及25%擬用作業務擴張及提高醫學知識和技術能力。大摩及摩通分別為聯席保薦人。

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記者：張以正