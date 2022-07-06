【經濟危機】斯里蘭卡宣告「破產」外匯儲備見底 糧食、燃料嚴重短缺

斯里蘭卡正面臨有國家有史以來最大的經濟危機，國內原油、糧食、藥品嚴重短缺，斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）日前表示國家已經破產，目前正和國際貨幣基金（IMF）進行談判，也有意購買俄羅斯的便宜原油。能源部長呼籲200萬海外僑民，透過銀行匯款回國，資助採購石油。

【TSLA】Tesla前員工提緊急動議阻達離職協議 稱只獲兩周工資遣散費遠低法定要求【下一頁】

【青姐話】向上游 唔使愁

聯合國估計，因應糧食短缺和創紀錄的通膨，約80%的斯里蘭卡人正面臨飢餓的問題。據了解，斯里蘭卡政府與國際貨幣基金（IMF）正就紓困展開談判，而談判結果取決於在8月之前與債權國敲定債務重整計畫，維克勒馬辛哈表示：「由於我們已經是破產國家，因此談判出現困難，只有當IMF對斯里蘭卡提出的「債務永續性計劃」感到滿意時，他們才可能和我們達成協議。」他預計經濟情況可能要到2024年才會有所好轉。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要

斯里蘭卡的外匯存底目前已經消耗殆盡，該國的盧比自今年以來已經貶值一半以上，斯里蘭卡在4月份起已經無力支付外債，在5月的債務數字更高達7,800萬美元。

【有相睇】市傳接管人3億沽佳兆業貝沙灣洋房 5年貶值5000萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱