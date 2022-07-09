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【創新科技】港企創環保製氫法　推動本地氫能產業

12:00 2022/07/09

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盈保先進科技有限公司創辦人劉培生表示，這套氫能應用方案不但可用於車輛行駛，更可應用於建築工地的發電機。（受訪者提供）

氫能被視為可替代石油的「明日能源」，尤其在空運、鋼鐵等「難以減碳」的產業，具有巨大的應用潛力。但鑑於儲存成本、運輸及安全理由，氫能至今在全球未見大規模普及。有香港企業開發了一種只需將矽砂（Si+）混入鹼性水，就能產生氫氣的創新方法，有望推動氫能產業發展。

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氫氣能量密度高，是汽油的3倍，但重量卻很輕，11.2立方米的氫氣重量只有1公斤。由於氫氣密度只有空氣的十四分之一，所以非常容易消散，而且氫具易燃性，在存儲和運送方面都面對眾多挑戰。

主流儲氫方式 成本風險高

現今兩種主流的儲存氫氣方式也存在利弊，第一種是高壓氣態儲氫，即是利用高壓環境將氫氣壓縮，以高密度氣態形式儲存。雖然這方法成本較低，但儲量小、耗能大，需要耐壓容器，同時也存在氫氣洩漏與容器爆破等不安全因素。

另一種是低溫液態儲氫，這技術是利用氫氣在高壓、低溫條件下液化，由於液態氫的體積密度是氣態時的845倍，因此可實現高效儲氫，其輸送效率遠高於氣態氫。然而，氫要在攝氏零下253度冷卻才能維持液態，因此儲存過程的成本極高。

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為解決氫氣在儲存成本、運輸及安全的問題，盈保先進科技有限公司（EPRO Advance Technology Limited）研發出全球首創的氫能應用方案，只需將矽砂和鹼性水放入化學反應器中，便能即時釋放出純氫氣。

該公司聯合創辦人兼行政總裁劉培生表示，相比起高壓氣態氫或液態氫，矽砂的優勢是容易儲存、運送及易燃，製氫過程也不會釋出任何污染物和碳排放；而經化學反應後所產生的矽酸鈉（又名「玻璃膠」），更可成為綠色建築的水泥，能促進建築業的減碳方向和目標。

工地即場製氫 發電機應用

劉培生表示，這套氫能應用方案不但可用於車輛行駛，更可應用於建築工地的發電機。他解釋：「1公斤的矽砂大約可製作140克氫氣，相當於產生2.5至3度電。而矽砂和鹼性水都可在加氣站或工地預先存放好，只要現場設有化學反應器，就能透過數據分析，設定目標使用量，即場製作出相應分量的氫氣。」

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電動車的缺點是充電費時，動輒要一、兩小時才能充滿，但氫能車加氫時間相對地短得多，接近於傳統柴油汽車的入油時間。長遠來說，劉培生認為氫能可成為綠色能源的主要載體，因為化石能源能做到的，理論上矽砂也可做得到。

他指出：「這技術未來可望取代在住宅、醫院、政府部門、機場或數據中心的後備柴油發電機，也能為缺乏電網的偏遠地區發電，甚至成為船用燃料油（marine fuel oil）的替代品。」

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本報記者：陳卓賢

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