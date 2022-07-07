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【下半年部署】瑞信下調恒指年底目標至24700點 薦3大投資主題49隻股份

股樓投資 19:19 2022/07/07

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瑞信發表下半年中國市場投資展望。該行把恒指本年底目標由26200點下調至24700點，認為內地封城、美國加息及俄烏衝突等因素令市況複雜。惟該行看好中資股表現可繼續受惠於防疫政策調整，進取的貨幣和財政政策，以及扶持消費和房地產行業的措施。瑞信建議投資者在下半年留意三大投資主題，包括能提供長期投資價值的優質股、具備能力逆勢上揚的股份，以及短期內具備催化劑的股份。該行同時推薦49隻符合上述三大投資主題的股份。

【俄烏局勢】滙豐傳向Expobank 洽售俄羅斯業務  詳情請看【下一頁

瑞信推薦下半年49隻主題股份名單：

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【青姐話】向上游 唔使愁

板塊選擇上，瑞信建議留意監管放寬、政策刺激及疫後經濟重啟的受惠者，例如汽車、地產和科技股，體育用品股亦會出現顯著的復甦。該行另較看淡能源、醫療及金融，亦估計網上旅遊板塊的復甦相對較弱。

【內房危機】華潤置地傳向華夏幸福洽購 武漢長江中心項目  詳情請看【下一頁】  

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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