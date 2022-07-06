日本周日參議院選舉 一風堂為投票顧客免費加麵

日本周日（10日）舉行參議院選舉，為刺激民眾投票率，知名拉麵連鎖店一風堂周日起連續兩星期，為已投票顧客提供免費加麵服務。一風堂發言人表示，希望活動能鼓勵民眾踴躍投票，提高日常政治參與感。

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日本《每日新聞》報道指，全國擁有50間分店的一風堂於參議院選舉當日開始、連續兩周為顧客提供優惠，顧客只需出示已投票證明，可享有免費加麵、或者溫泉蛋一顆。

原來一風堂自2016年以來，已第5次為大選選民提供優惠，冀活動能刺激胃口大的年輕人去投票。發言人表示，希望鼓勵低投票率群體踴躍投票，將前往票站當成郊遊，歡迎投票後享用拉麵，培養投票習慣。

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根據總務省數據，去年10月眾議院選舉當中，20至30歲或以下人士投票率只有36%、其次為18歲至19歲年輕人，只有約43%人投票，政治參與度遠低其他年齡群體。

東北大學老齡化經濟學教授Hiroshi Yoshida指，政客為瞄準高投票率群體票源，所提倡政策大多優先考慮長者，年輕人聲音無法反映在政策內，導致他們投票意欲低落，形成惡性循環。

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責任編輯:郭麗明