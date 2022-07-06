  • 29°C
香港時間 : 2022706日 (三) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本周日參議院選舉 一風堂為投票顧客免費加麵

環球社會熱點 16:36 2022/07/06

分享：

分享：

日本周日（10日）舉行參議院選舉，為刺激民眾投票率，知名拉麵連鎖店一風堂周日起連續兩星期，為已投票顧客提供免費加麵服務。一風堂發言人表示，希望活動能鼓勵民眾踴躍投票，提高日常政治參與感。

俄「麥當勞」被投訴質素欠佳 漢堡包發霉又有蟲 【下一頁】

日本《每日新聞》報道指，全國擁有50間分店的一風堂於參議院選舉當日開始、連續兩周為顧客提供優惠，顧客只需出示已投票證明，可享有免費加麵、或者溫泉蛋一顆。

原來一風堂自2016年以來，已第5次為大選選民提供優惠，冀活動能刺激胃口大的年輕人去投票。發言人表示，希望鼓勵低投票率群體踴躍投票，將前往票站當成郊遊，歡迎投票後享用拉麵，培養投票習慣。

港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」 【下一頁】

根據總務省數據，去年10月眾議院選舉當中，20至30歲或以下人士投票率只有36%、其次為18歲至19歲年輕人，只有約43%人投票，政治參與度遠低其他年齡群體。

東北大學老齡化經濟學教授Hiroshi Yoshida指，政客為瞄準高投票率群體票源，所提倡政策大多優先考慮長者，年輕人聲音無法反映在政策內，導致他們投票意欲低落，形成惡性循環。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯:郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄「麥當勞」被投訴質素欠佳 漢堡包發霉又有蟲
今日
俄「麥當勞」被投訴質素欠佳 漢堡包發霉又有蟲
【溫網】威廉撐英球手太激動 被影到疑似爆粗
今日
【溫網】威廉撐英球手太激動 被影到疑似爆粗
【新冠疫苗】加拿大免費捐都無國家要 需銷毀逾1300萬劑阿斯利康
今日
【新冠疫苗】加拿大免費捐都無國家要 需銷毀逾1300萬劑阿斯利康
【新冠肺炎】新加坡確診按日增近1倍 美Omicron亞變種佔7成
今日
【新冠肺炎】新加坡確診按日增近1倍 美Omicron亞變種佔7成
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
今日
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標

你可能感興趣

俄「麥當勞」被投訴質素欠佳 漢堡包發霉又有蟲
今日 13:50
俄「麥當勞」被投訴質素欠佳 漢堡包發霉又有蟲
【溫網】威廉撐英球手太激動 被影到疑似爆粗
今日 15:40
【溫網】威廉撐英球手太激動 被影到疑似爆粗
【新冠疫苗】加拿大免費捐都無國家要 需銷毀逾1300萬劑阿斯利康
今日 15:05
【新冠疫苗】加拿大免費捐都無國家要 需銷毀逾1300萬劑阿斯利康
網絡熱話 政治 選舉 一風堂 日本 拉麵

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏指俄軍全數兵力攻打盧甘斯克 頓涅茨克籲平民撤離（不斷更新）

下一篇文章

挪威政府介入結束罷工 歐天然氣價格回落
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍全數兵力攻打盧甘斯克 頓涅茨克籲平民撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏指俄軍全數兵力攻打盧甘斯克 頓涅茨克籲平民撤離（不斷更新）
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間17:00）
西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭
西班牙未來女王氣質不凡 搶過國王王后風頭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款