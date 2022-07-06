  • 29°C
香港時間 : 2022706日 (三) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商湯20】商湯大瀉日CCASS變動曝光　兩大出貨券商掟貨規模超越前7個星期總交易量

股市 16:28 2022/07/06

分享：

分享：

【商湯20】商湯大瀉日CCASS變動曝光　兩大出貨券商掟貨規模超越前7個星期總交易量

AI股商湯 （00020） 上市前股東禁售期上周四（30日）結束，當日商湯暴瀉逾4成，股東解禁後跌幅在近年熱門新股極為罕見。隨股份完成交收，商湯大跌日出貨、接貨券商見真章。據中央結算系統（CCASS），首6大出貨券商倉位累減8.84億股商湯，佔同日交易量46%，反映出貨貨源相當集中，而且相關券商的倉位在前一個月大增，反映是投資者從CCASS系統外搬貨而至，變相印證上市前投資者大舉退出商湯投資。

當日首6大出貨券商依次為中金、富途、里昂、國泰君安、高盛和摩通。同日接貨三大券商，包括散戶客戶較多的滙豐、中銀和盈透（Interactive Brokers），單日淨接貨5.4億股商湯。商湯當日成交額達61.97億元，涉及19.03億股。

商湯大跌日兩大出貨券商：中金、富途

若只計當日出貨最多的兩家券商－中金和富途，兩家券商分別淨減倉2.98億股和2.29億股，合計相當於商湯總股本2.03%。兩者減持後仍分別有36.3億股和55.2億股，繼續是CCASS內擁有最多商湯股份的券商，相當於商湯已發行股本35.24%。

值得注意，在商湯大跌前一個月，中金和富途內的商湯倉位僅佔已發行股本0.95%，反映絕大部分貨源來自原先持股在CCASS外的股東，即上市前股東。

中金和富途出貨量驚人，單日淨減倉股數較商湯前35個交易日的總交易股數還要多。

商湯周一股價反彈8%後，今日股價再吐5%，收報2.6元，成交8.3億元。

商湯急挫阻力位在哪？ 一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價，可見【下一頁】

相關文章：

【商湯20】商湯創新低後急彈、曾觸發冷靜期　股東解禁前一個月CCASS倉位增9倍

【商湯20】商湯上周解禁後急挫　光大估商湯約8月納港股通獲北水支持　滙豐料股價將逐漸回歸基本面

【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？

【商湯20】商湯創辦人湯曉鷗身家暴跌逾20億美元　跌出全球500大富豪榜

記者：麥德銘

港股 個股分析 減持 商湯－W（00020）

上一篇文章

【生科股】和黃醫藥特應性皮炎抗體IMG-007在澳洲完成首例給藥

下一篇文章

【內房危機】寶龍地產據報推動多筆境內債展期　下周到期「19寶龍02」擬展期一年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌30點，納指期貨微升1點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌30點，納指期貨微升1點（不斷更新）
【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快
【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快
【港股市況】恒生指數跌266點　阿里巴巴逆市升1%、滙豐跌3%　兩桶油跌4%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌266點　阿里巴巴逆市升1%、滙豐跌3%　兩桶油跌4%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌
【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
【商湯20】商湯接連急挫下一阻力位在哪？　一文盤點商湯12輪上市前融資股東成本價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款