▲ 【商湯20】商湯大瀉日CCASS變動曝光 兩大出貨券商掟貨規模超越前7個星期總交易量

AI股商湯 （00020） 上市前股東禁售期上周四（30日）結束，當日商湯暴瀉逾4成，股東解禁後跌幅在近年熱門新股極為罕見。隨股份完成交收，商湯大跌日出貨、接貨券商見真章。據中央結算系統（CCASS），首6大出貨券商倉位累減8.84億股商湯，佔同日交易量46%，反映出貨貨源相當集中，而且相關券商的倉位在前一個月大增，反映是投資者從CCASS系統外搬貨而至，變相印證上市前投資者大舉退出商湯投資。

當日首6大出貨券商依次為中金、富途、里昂、國泰君安、高盛和摩通。同日接貨三大券商，包括散戶客戶較多的滙豐、中銀和盈透（Interactive Brokers），單日淨接貨5.4億股商湯。商湯當日成交額達61.97億元，涉及19.03億股。

商湯大跌日兩大出貨券商：中金、富途

若只計當日出貨最多的兩家券商－中金和富途，兩家券商分別淨減倉2.98億股和2.29億股，合計相當於商湯總股本2.03%。兩者減持後仍分別有36.3億股和55.2億股，繼續是CCASS內擁有最多商湯股份的券商，相當於商湯已發行股本35.24%。

值得注意，在商湯大跌前一個月，中金和富途內的商湯倉位僅佔已發行股本0.95%，反映絕大部分貨源來自原先持股在CCASS外的股東，即上市前股東。

中金和富途出貨量驚人，單日淨減倉股數較商湯前35個交易日的總交易股數還要多。

商湯周一股價反彈8%後，今日股價再吐5%，收報2.6元，成交8.3億元。

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記者：麥德銘