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【職場文化】疫情加劇思鄉愁緒　98%外派員工感怠倦

商業 09:00 2022/07/07

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除感到職業怠倦外，86%受訪者表示感到「疏遠或孤獨」，87%人則感到「無助或被困」。（法新社）

香港作為國際城市，不少跨國企業都會派駐員工來港工作，但受疫情影響，多國都實施出入境限制及檢疫措施，令身在異地的員工無法如常往返家鄉。據健康服務公司Cigna最新報告，多達98%外派員工因長期離開家鄉，而產生職業怠倦的症狀。

Cigna發表《Burned Out Overseas :The State of Expat Life 2022》報告，向全球11,922名外派員工進行調查，以了解他們在疫情下的心理健康狀況。報告指出，除感到職業怠倦外，86%受訪者表示感到「疏遠或孤獨」，87%人則感到「無助或被困」。此外，也有73%外派員工已重新評估到外地生活的優先選項。

【混合辦公】新世界試行「4.5天夏季工作周」　有一天可安排在家工作

Cigna國際市場總裁Jason Sadler表示，許多外籍員工看到他們的生活方式完全被疫情所顛覆，導致與家人、朋友和同事長期分離，結果迎來極大的思鄉愁緒。企業現在面對的最大挑戰是，要重新調整派駐外地工作員工的合約條款，例如提供更優厚的福利，以留住這些人才。

雖然跨國企業仍會繼續派遣員工到海外工作，但Cigna指出，趨勢正在向較低風險的短期工作安排傾斜，現時外派員工和公司也重新調整他們的優先事項。

22%受訪者：加強醫保計劃最重要

派駐外地工作的誘因方面，22%受訪者表示，加強醫療保健計劃是最重要的。另外，僅32%人表示「有信心」留在外地工作，當中有28%人認為「靈活的工作時間」是最關鍵的因素，而16%人希望能安排在任何地方工作，而無需每天都要回辦公室。

【工作模式改革】Kakao 7月起試行4天工作周　LINE允許員工到海外工作

Cigna國際市場醫療總監Stella George認為，隨著更多年輕人派遣到外地工作，他們將更重視職場的心理健康，因此企業不但要提供充足的醫療保健福利，更要作出靈活的彈性工作安排，以健康的工作環境吸引他們加入。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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