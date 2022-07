【職場文化】疫情加劇思鄉愁緒　98%外派員工感怠倦

▲ 除感到職業怠倦外,86%受訪者表示感到「疏遠或孤獨」,87%人則感到「無助或被困」。(法新社)

香港作為國際城市,不少跨國企業都會派駐員工來港工作,但受疫情影響,多國都實施出入境限制及檢疫措施,令身在異地的員工無法如常往返家鄉。據健康服務公司Cigna最新報告,多達98%外派員工因長期離開家鄉,而產生職業怠倦的症狀。

Cigna發表《Burned Out Overseas :The State of Expat Life 2022》報告,向全球11,922名外派員工進行調查,以了解他們在疫情下的心理健康狀況。報告指出,除感到職業怠倦外,86%受訪者表示感到「疏遠或孤獨」,87%人則感到「無助或被困」。此外,也有73%外派員工已重新評估到外地生活的優先選項。

Cigna國際市場總裁Jason Sadler表示,許多外籍員工看到他們的生活方式完全被疫情所顛覆,導致與家人、朋友和同事長期分離,結果迎來極大的思鄉愁緒。企業現在面對的最大挑戰是,要重新調整派駐外地工作員工的合約條款,例如提供更優厚的福利,以留住這些人才。

雖然跨國企業仍會繼續派遣員工到海外工作,但Cigna指出,趨勢正在向較低風險的短期工作安排傾斜,現時外派員工和公司也重新調整他們的優先事項。

22%受訪者:加強醫保計劃最重要

派駐外地工作的誘因方面,22%受訪者表示,加強醫療保健計劃是最重要的。另外,僅32%人表示「有信心」留在外地工作,當中有28%人認為「靈活的工作時間」是最關鍵的因素,而16%人希望能安排在任何地方工作,而無需每天都要回辦公室。

Cigna國際市場醫療總監Stella George認為,隨著更多年輕人派遣到外地工作,他們將更重視職場的心理健康,因此企業不但要提供充足的醫療保健福利,更要作出靈活的彈性工作安排,以健康的工作環境吸引他們加入。

