【串流平台】Netflix流失20萬用戶靠《Stranger Things 4》翻身　累積觀看時間11.5億小時

▲ 惟自人氣影集《Stranger Things 4》開播以來，該劇集獲得大量好評，成為Netflix上最受歡迎的英語劇。（官方網站圖片）

疫情下串流影音平台競爭加劇，影音平台巨頭之一的Netflix也頻出現訂閱用戶放緩的情況。惟自人氣影集《Stranger Things 4》開播以來，該劇集獲得大量好評，成為Netflix上最受歡迎的英語劇集，外界推測《Stranger Things 4》或會成為Neflix翻身之作。

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據外媒《Engadget》報道，《Stranger Things 4》開播的首28日，即累積共11.5 億小時的觀看時數，前7集累積共9.3億小時的觀看時數。其中在6月27日至7月3日播出的第8集和第9集，則累積共2.21 億小時的觀看時數。比較Netflix早前公布的數據，《Stranger Things 4》目前的觀看時數僅次於去年推出的《魷魚游戲》。

Netflix去年在第三季度實現了年度最佳用戶增長，部分增長歸功於《魷魚游戲》。惟隨《魷魚游戲》熱潮減退，Netflix在2022年第一季度財報的用戶訂閱數就出現驚人倒退，同時是過去10年以來首次錄得負增長，流失接近20萬用戶。

因此外界推測《Stranger Things 4》的熱潮有助援助Netflix過去的用戶流失率，惟要長期保持熱潮更是難度倍增。但Netflix尚未透露《Stranger Things 4》的受歡迎程度是否對其訂戶數量產生了重大影響。

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責任編輯：文睿