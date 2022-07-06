▲ 【下半年展望】法外貿銀行：港股年底才有起色 不建議投資內房高息債

法國外貿銀行（Natixis）認為，由於短期仍存疫情不確定因素，預期未來3至5個月中國經濟仍然疲弱，內地財政及貨幣政策措施料半年後才見效，預期港股年底才有機會反彈。法外貿銀行不建議投資債券市場，即使內房高息債已見底，但相信短期難以收復。

環球市場波動下，法外貿銀行投資管理全球市場主管Mabrouk Chetouane稱，長遠可在新興股票市場作分散投資，當中看好東亞地區，而基建板塊能夠抵禦通脹風險，但6至12個月內，亞洲經濟體的通脹風險高於歐美。

能源供應方面，高級主權分析師Bo Zhuang指，西方國家制裁俄羅斯下，能源供應將改為挪威及美國其他地方，迫使貿易鏈重新調整，令通脹受壓，料長遠國際貿易關係將出現新連結。

Bo Zhuang稱，內地受勞動人口限制經濟發展，如人口老化幾及就業問題，對經濟周期構成負面影響，認為下半年中共20大會議至為關鍵。

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