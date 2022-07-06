▲ 【內房危機】寶龍地產據報推動多筆境內債展期 下周到期「19寶龍02」擬展期一年

多間內房企業獲債券持有人批准展期，據《路透》引述兩位消息人士透露，寶龍地產 （01238） 在此前提出美元債交換要約後，亦在與持有人商討多期境內債的展期事宜，其中擬將下周到期的餘額6億元人民幣的「19寶龍02」展期一年。

寶龍地產全日跌6.8%，收報1.22元，創2018年10月低。

消息人士表示，公司提出的「19寶龍02」展期方案為原到期日先支付5%的本金，6個月後再付15%，剩餘的80%展期一年後兌付。「19寶龍02」將於7月15日到期，票面利率7.4%。

消息人士同時透露，寶龍地產同時在推動「20寶龍MTN001」和「20寶龍04」的展期事宜，兩期債規模各為10億元，將在8月先後面臨回售行權。不過這兩期債公司尚未提出明確的展期方案。「20寶龍MTN001」期限為2+1年，8月27日回售行權，票面利率6.5%；「20寶龍04」期限亦2+1年，回售行權日為8月7日，票面利率6.5%。

評級機構穆迪此前將寶龍地產的公司評級由Caa1調至Caa2，高級無抵押債務評級由Caa2調至Caa3；評級下調反映公司在向票據持有人提出交換要約和徵求同意後流動性風險升高。

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