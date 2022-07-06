英兩閣員發公開信辭職 約翰遜親自回覆

英國財相辛偉誠與衛生大臣賈偉德先後請辭，兩人更表明質疑首相約翰遜的領導。約翰遜回覆兩人辭職信表示，對兩人離職感到遺憾。約翰遜同時讚揚辛偉誠，作為財相表現出色，期待賈偉德日後作為英國國會議員的表現。

英財相與衛生大臣辭職 約翰遜堅拒下台 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）與賈偉德（Sajid Javid）周二（5日）請辭，約翰遜（Boris Johnson）回覆兩人辭職信。約翰遜對辛偉誠表示，對他的辭職深感遺憾，並讚揚他在英國經濟最具挑戰性的時刻表現十分傑出。約翰遜承認，十分重視對方意見，更指會懷念對方在任的時光。

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約翰遜在回函中，同樣對賈偉德辭職表示遺憾。約翰遜在信中以「Saj」親暱地稱呼對方，並讚揚對國家及人民的服務中表現出色。約翰遜在信中提及，賈偉德通過大量招聘護士等，解決醫療服務堆積等問題，指政府將會在日後繼續推行相關政策。約翰遜在信末指，期待賈偉德日後作為國會議員的表現。

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是次為約翰遜自兩人辭職後，首次回應事件。約翰遜已改任教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）成新財相，內政事務大臣柏建熙（Steve Barclay）成為新任衛生大臣。

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責任編輯：李俊儀