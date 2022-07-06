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【科技園 】科技園深圳福田分園將開幕　設立大灣區創科飛躍學院

科技 16:12 2022/07/06

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香港科技園公司成立20年，園方今(6日)宣布位於深圳福田的香港科學園深圳分園即將開幕，冀助企業做到「引進來，走出去」。

香港科技園公司主席查毅超表示，在習近平主席、中央政府及香港特區政府的支持下，科技園定當發揮香港的獨特優勢，利用香港的研發實力，推動再工業化，支援先進製造裝，以及人才策略，帶動多元經濟的發展。

為配合香港未來發展及持續增長的創科需求，科技園位於深圳福田的香港科學園深圳分園即將開幕，園區佔地達31,000平方米，兩幢大樓為夥伴企業提供辦公室、實驗室、共享工作空間、會議及展覽場地和其他園區設施。查毅超表示，設立深圳分園希望可以為科技企業開發內地及大灣區市場。香港科技園公司行政總裁黃克強透露，現時已有約100間企業與園方進行洽商。

與大學合作培訓內地及國際人才
人才供應亦是科研產業的重要一環，科技園在深圳分園設立「大灣區創科飛躍學院」，並為區內創科人才提供資源、培訓和交流平台。此外，科技園將與香港本地大學合作，在其大灣區校園建立培育網絡，以孕育人才及初創企業。 黃克強表示，在人才方面不會與大學競爭，而是要雙方合作，提供實習機會。查毅超則認為，除了與本地大學合作，亦可招攬內地及國際學生來港讀書，將來可留港從事研發工作。

將科研商業化是重要一環，其中專注於醫療科技的Health @ InnoHK創新平台，以及主要研發人工智能和機械人科技的AIR @ InnoHK創新平台，已吸引28個研發實驗室進駐科學園，當中14個專注於研發醫療相關的技術。

為配合政府推動香港再工業化，科技園公司將創科融人工業發展。位於大埔，元朗及將軍澳的三個工業邨已重新定位為「創新園」。 在2022年4月，位於將軍澳工業園的先進製造業中心（AMC）為先進製造提供一個具高規格和全方位服務的生產基地，為香港實現再工業化及以科技驅動增長的目標。

本報記者：廖淑

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