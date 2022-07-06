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【智能美妝】L’Oreal 推20多項專利美妝科技 YSL智能唇彩調製機登陸本港 可自己調製達4,000種顏色

理財智慧 15:53 2022/07/06

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想每天的造型都為人帶來新鮮感？歐萊雅集團（L’Oreal）近年看準個人化智能美妝的大趨勢，研發了多項智能美妝產品，而旗下的美妝品牌YSL近日在本港推出了備受矚目的智能唇彩調製機，可自己調製達4,000種顏色。

L’Oreal推出多項專利美妝科技：

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近年來L’Oreal集團推出了20多項專利美妝科技，當中包括Scent-Sation情感設計香氛、My UV Patch 紫外綫傳感器、YSL智能唇彩調製機、虛擬實境化妝技術、Water Saver 環保護髮技術、個人化調製家用染髮劑服務、個人化調製護膚品、個人化調製粉底以及多種智能護膚及肌膚分析儀器。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

日前，L’Oreal集團旗下的美妝品牌YSL近日在本港推出了備受矚目的智能唇彩調製機，這個調製機可以說是近年美妝界的突破產品，可自己調製達4,000種顏色，目前已有14項專利，香港目前共推出紅色、裸色、橘色3大色系，每款色調均有3支同色系唇彩，可混合約1,000款顏色。

使用的方法亦非常簡單。首先將唇彩放入機內，之後透過手機程式創作專屬唇色，經程式模擬用於唇上，確認後唇膏就會出現於唇彩盒中，方便攜帶使用。智能技術能偵測每支顏色柱內置的晶片，更可以追蹤開啟日期及分量，避免唇彩過期。唇膏的絲絨觸感帶來霧感妝效，柔潤油霜狀基底，令妝感舒適且妝效持久。

【好去處】香港哥爾夫球會推同樂日  5大免費活動一覽 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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