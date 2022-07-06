【虛擬經濟】NFT原來無玩完？港產「元宇宙」AiR METAVERSE首輪香港建築物 兩月逆市銷售過千萬 首宗二手交易勁賺3倍

香港科技初創開發商Air World Limited，今年4月底推出有港產「元宇宙」之稱的AiR Metaverse (AiR)，根據該公司透露，兩個月內其100多個和現實地址掛勾的建築物NFT，已創下超過1,000萬港元的銷售額。AiR亦表示，儘管近來加密幣和NFT市場大幅下跌，AiR的NFT需求和價值依然不斷上升，其中一個本地的NFT項目BBB（BullBullBear），更耗資過百萬港元收購AiR內位於中環海濱活動空間的建築物NFT，並正考慮籌備一個BBB的主題虛擬嘉年華，讓AiR用戶可以暢游各種遊戲以贏得虛擬和實體獎品。此外，BBB早前購買了的另一座建築物NFT，已被一家本地企業看中並成功以高於3倍的價錢轉售，成為AiR建築物NFT的首宗二手交易。

【青姐話】向上游 唔使愁

AiR指出，現在AiR世界最大的虛擬建築物持有者是牽你康集團，他們共購買和轉售了超過30個建築物NFT，涉及數百萬港元，當中包括整條廣東道位置的多個虛擬建築物。該集團將會通過這些虛擬建築物進行不同的遊戲化產品推廣、電子商貿及客戶優惠，在AiR裡面建立集團的Web3網絡。

AiR虛擬建築物的概念亦吸引了不少現實地產商的興趣，擁有軒尼詩道333物業權的凱龍瑞集團和AiR合作推出該物業的建築物NFT，並打算通過碎片化技術把該NFT再拆化，送給其物業的業主作為Utility tokens，於將來實行DAO（Decentralized Autonomous Organization分散式自治組織）。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】港產元宇宙AiR METAVERSE 首輪香港建築物NFT號稱價值過百萬

Air World Limited行政總裁周榮春（Terence）表示：「建築物NFT的銷售速度讓我們也有點驚訝，開賣短短一星期已超過了400萬港元，而於第二星期第一輪的非公開銷售更已全部售罄。為免過度泡沫化，我們特意減慢了建築物NFT的出售，因為我們的目的不是炒賣獲短利，而是推出長遠性有Utility的NFTs，接下來我們還會公布能和建築物NFT連動的AiR Citizen NFT，我們的NFT持有者可以在建築物設定不同的遊戲，利用Citizen NFT邊玩邊賺（Play-to-Earn）。」

AiR透露，自4月底正式推出以來，通過AiR進入虛擬遊戲場景的次數高達30萬，全部用戶其獲得了多達400萬件虛擬物品，獎品換領數目更達2萬次，可見由AiR所提供的線上結合線下模式的虛實平台將成為大趨勢。Terence對初步的成果表示滿意：「首兩個月的成功更確定了AiR堅守 O2O模式的信念，線上的體驗可說是無限制，絕對能夠為大家帶來前所未有的獨特體驗，但我們相信只有透過線下的親身接觸和感受，才能真正與大眾聯繫，同時亦能為線下商店帶來人流，一舉多得。我們正為其中一個中小企餐廳客戶設計的互動體驗便是最好的例子──於線上設有教授製作港式奶茶的小遊戲，完成遊戲後可到線下的餐廳免費獲得奶茶一杯，無論線上遊戲有多出色，顧客親身到餐廳品嚐奶茶的感官體驗才能真正留下深刻印象。」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

此外，AiR透露正在籌備「Metaverse Season 0」的企劃，把不同界別各行各業的合作伙伴帶進AiR。除了早前合作的時代廣場及荷里活廣場外，現階段已經達成了合作協議的有香港大型戶外媒體廣告平台Focus Media HK Ltd、全港最大的強積金公司BCT Group、CGA電競館、2022動漫節、密室逃脫LOST、城市大學、MegaBox、全港No. 1充電器租借服務供應商ChargeSpot、人氣瑜伽導師林芊妤Coffee、本地創作「香港重機」、本地籃球漫畫UBL等數十個品牌及單位，還有NFT合作伙伴Bunny Warriors、BullBullBear (BBB)、Blue Ark、BeastFromFeast (BFF)及QR8，將陸續帶來多個不同連動線上線下的體驗，計畫於今年來建立一個覆蓋全港的遊戲化元宇宙生態圈。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽

【延伸閱讀】【虛擬經濟】荷里活廣場推元宇宙活動 商場內打造虛擬環保村莊

而正與AiR洽談的多個品牌和單位，有不少是本地的中小企業，因AiR深信元宇宙不應成為只有擁有足夠資金和人才的大企業的世界，當中包括創立65年的本地西裝裁縫店Sam's Tailor（山美裁缝）。Sam's Tailor創立於1957年，除了曾為英國軍官訂製服裝，其手藝亦受到多位國際名人如前美國總統喬治布殊、歌手David Bowie、Michael Jackson、 Bruno Mars及英國前首相戴卓爾夫人等所欣賞，他們在港逗留的時間往往只有短短的一兩天，卻仍會花半天時間在Sam's Tailor量身，可見其受歡迎的程度。Air World Limited 聯合創辦人謝旭（Yuk）表示：「當初收到Sam’s Tailor傳人Roshan的電郵，我們感到相當慶幸。因為他們是歷史悠久的本地小店，無數外國明星和名人也曾光臨，可以算是陪著香港成長。雖然Roshan完全不知道什麼是Web3和元宇宙，但他表示想加入AiR，讓我們萌生了把本地中小企帶進元宇宙的想法。」

AiR現正和一個連接大量中小企的平台洽談，希望能夠攜手於今年內帶領數千商戶進入AiR，提供低門檻而有實際效益的遊戲化客戶體驗。Yuk補充：「香港無線科技商會於月前公布了『香港智能手機應用程式業界調查2021-2022』的結果，75%受訪香港企業仍未為進入元宇宙作任何準備，而人才短缺及欠缺資金是窒礙企業進入元宇宙的主因，而當中的中小企佔大多數。這個調查報告令我們更落力地進一步簡化，並降低進入門檻，令AiR成為最大眾化且最實用的元宇宙之餘，更希望令元宇宙能夠真正讓香港大眾投入使用，讓更多人感受到Web3的力量。」而Yuk亦透露AiR正密切準備衝出香港，預計會在新加坡、台灣及泰國等地推出，在亞洲建立更廣闊的元宇宙體驗。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文