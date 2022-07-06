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【虛擬銀行】富融銀行推7月兩大開戶優惠　用邀請碼開立戶口可獲麥當勞消費回贈或實惠現金券

Hot Talk 15:56 2022/07/06

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【虛擬銀行】富融銀行推7月兩大開戶優惠　用邀請碼開立戶口可獲麥當勞消費回贈或實惠現金券

虛擬銀行富融銀行推出7月兩大開戶優惠，即日起至7月21日，用邀請碼【BIGMAC】成功開立富融銀行個人戶口，可獲150元現金獎賞。於麥當勞使用WeChat Pay HK消費，即享10%WeFun回贈 （1 Wefun = HK$1），連同迎新獎賞最高可賺300 Wefun （300元）。
 
另外，即日起至8月29日，使用邀請碼「PRICERITE」 開立富融銀行戶口可享Pricerite實惠電子現金券200元。此外，於Pricerite實惠使用WeChat Pay HK支付可享10% WeFun回贈，連同迎新獎賞最高可賺300 Wefun （300元） 。推薦親友開立富融銀行戶口，最高可獲Pricerite實惠電子現金券500元。

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