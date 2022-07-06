【香港書展】香港書展同期設「運動消閒博覽」及「零食世界」　冀消費券帶動生意

香港書展將於7月20起舉行7天，同場設「運動消閒博覽」及「零食世界」，有桌遊參展商期望人流比去年升2成，亦有初創運動服企業疫下首度參與，希望增加曝光汲取參展經驗。



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運動消閒博覽將有8大主題區，包括運動、消閒產品及體驗，如棍網球、棒球、疊杯競技等。另外，亦有近年普及的電子競技如模擬駕駛。入場人士可接觸不同運動主題活動及欣賞特別表演。

黃蝦女設計工作室預計，人流比去年可增1至2成，今年會首發譚仔三哥桌遊，加上會場優惠可望生意增2至3成。首次參展的女性運動服品牌The life etc亦希望有六位數字銷售表現，會以特色打卡位及會場特別新品吸客消費。

日本館擴充兩成 解港人鄉愁

另今年「日本館」擴充兩成，有角川集團、日本國家旅遊局及10個縣市參展，介紹景點文化特色，一解港人「哈日」思緒。

至於「零食世界」亦有6大主題，包括：環球零食、朱古力及糖果工房、懷舊零食、健康滋味、派對時光及Snack Bar，有逾1000款零食。

香港貿易發展局副總裁張淑芬預期，受會展站啟用及8月二輪消費劵再派發助力，書展眾多節目將推動市民進場。

記者：王浩賢

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