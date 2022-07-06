【ET講股通】梁耀康：兩利淡因素夾擊（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早低開75點，其後走勢反覆向下，跌幅曾擴大至近400點。恒生指數半日跌298點，報21554點，成交747億元。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%；滙豐 （00005） 跌近4%；中石油 （00857） 跌近5%；中海油 （00883） 跌逾5%；電力股造好，中國電力 （02380） 升逾4%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即收看：財經台

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00：18 - 港股今日市況速覽

00：50 - 利淡因素（一）：孳息倒掛憂經濟衰退 美股波動大

01：55 - 油價見下行壓力 再失100美元會見93美元

05：05 - 利淡因素（二）：上海疫情復發 A股走弱

06：05 - 港股向下失21200點 會見20697點

06：25 - A股投資信心強 港股下跌是機會

06：48 - 留意內地防控政策會否拖累經濟復甦

07：11 - 個股分析：中石油 （00857） 再跌宜止賺或止蝕

09：28 - 中海油 （00883） 派息吸引可趁低吼留意

10：27 - 潛力股推介：中國國航 （00753）

15：18 - 個股分析：料半導體股偏軟 中芯國際 （00981） 吸納策略

17：54 - 內房股數據好轉 越秀地產 （00123） 可留意

19：25 - 豬肉股中糧家佳康 （01610） 、萬洲國際 （00288） 宜食部分糊

20：52 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 長揸部署咩位買入比較好？

24：09 - 觀眾問股：商湯 （00020） 有冇機會上返3-4元？

26：45 - 港股收市市況速報

28：05 - 觀眾問股：和黃醫藥 （00013） 止賺止蝕定幾多？24蚊有貨

29：50 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 49.1元買入上望位？止蝕位？

32：43 - 觀眾問股：商湯 （00020） 2.64元有貨點睇？

34：48 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 23元買入上望多少？

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恒指全日跌266點，收報21586點，大市總成交1,412億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股受壓主因兩點：

一、憂慮經濟衰退，外圍昨晚大波動，美股早段捱沽，及後因憧憬加息放慢，跌幅大為收窄。美滙衝上106，商品急挫，紐約油一度失守100美元。看淡油價的話，可考慮短炒反向ETF。

二、A股顯著回調，上證指數跌1.4%，主因憂慮內地疫情反彈，航空、旅遊相關股受壓。

恒指下試上升軌，支持續看21200點，再下一級支持為20697點，目前毋須過慮。

石油股顯著調整，中石油 （00857） 跌4.3%至3.55元，再跌宜走貨。中海油 （00883） 跌4.8%至9.9元，派息吸引，股價回調後，反有一定留意價值。

潛力股可吼國航 （00753） ，股價跌6.5%至6.22元，業績有望受惠內地放寬入境隔離措施及油價回落，可待回吐至5.25至5.3元入一注，失守5元再入一注。

其他板塊方面，半導體股偏軟，行業需求放緩下，中芯 （00981） 暫未宜沾手。內房6月銷售數據改善，可留意越秀地產 （00123） 。豬肉股中糧家佳康 （01610） 、萬洲國際 （00288） ，宜酌量食糊。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中行、商湯、和黃醫藥、滙豐、神華。立即觀看】

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