【交通優惠】電車下周一加價生效 香港建造商會同日舉辦免費乘車日 7月全港18區再派3,000個福袋

香港電車下周一（7月11日）起正式加價，其中成人票會由2.6元加至3元，香港建造商會就宣布，會於當日包起香港電車舉辦「免費乘車日」，讓香港市民可以在電車票價調整當日，享受無限次免費乘搭叮叮。

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香港建造商會為慶回歸，以「同心同創建新猷 同慶回歸廿五載」為題，舉辦一系列節慶活動，包括電車免費乘車日、慶典晚會、18區派建造業魯班飯活動、本地一日遊、慶賀橫額及在香港建造商會大廈懸掛大型節慶花棚。

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建造商會特別選定於魯班誕正日6月13日，即2022年7月11日舉行「建造商會叮叮樂」電車免費乘車日，作為誌慶亮點，而這同時是慶祝香港特別行政區成立25周年的一項認可活動。

另外，建造商會與建造業議會為秉承魯班先師精神，今年再度合辦「18區派建造業魯班飯」，於整個7月在全港18區派發1萬2千個魯班飯及3,000個福袋，向社會傳揚關愛互助的精神。

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責任編輯：嚴浩文