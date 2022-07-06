【職場熱話】 兩個月行政工作賺快錢 一份31K準時收工一份45K但「好Chur」 打工仔懊惱不知怎挑選

同一類型的工作，同樣是上班兩個月，一份低人工可以準時收工，另一份高人工但過程辛苦，你又會如何抉擇？有網友在工作討論區發起投票，兩份性質相同的Admin（行政）工作，一份「唔Chur，兩個月31,000元」，另一份「好Chur，兩個月45,000元」，樓主指兩份工作的人工加Bonus總額相差多達14,000元，直言不知如何挑選，直言希望網友能夠為他分析。

【青姐話】向上游 唔使愁

據近3,000票的投票結果顯示，超過一半（57%）的投票者均選擇「好Chur，兩個月45,000元」，箇中原因其實也非常容易解釋，就是因為工作辛苦也不過是兩個月的事。「只係Chur兩個月就第二個（45,000元）」、「金錢至上」、「得兩個月一定下面（45,000元）啦」、「只是兩個月，那麼我寧願多些錢」、「這麼後生，不要這麼懶惰，衝下啦，才不過兩個月」。有網友亦補充，「衝」完後更有助自己將來在職場上叫價更高。

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不過，討論區上就並非所有網友都一面倒認同「辛苦捱兩個月賺快錢」的觀點。有網友儘管表示「如果Chur的那份工作能夠幫到之後 Career path就選這份，捱兩個月就完」，然而此網友亦補充：「但如果你本身身體狀況不太好，就選擇輕鬆那份算。」除了身體狀況，有網友亦指出個人精神狀況亦為考慮因素。「都要考慮工作內部環境和自己能力。如果只是工作Chur遲放工還好，但如果環境不好做兩個月搞到自己情緒就不好了。」

職場向來有「工作與生活平衡」（Work-life balance）之說，疫情期間亦催生不少人反思「自己是否不應將人生奉獻太多給公司」。有網民對此亦提醒樓主，「價值觀問題，你重視金錢還是MeTime（給自己的獨處時間）多些？」

【職場熱話】打工仔日資公司上班半月有感而發 身處座位都要保持微笑 對辦公室繁複禮儀感無奈【下一頁】

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責任編輯：嚴浩文