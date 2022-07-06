▲ 【加密貨幣】加密貨幣商骨牌式倒下 Voyager Digital申破產保護、三箭資本清盤成催命符

環球加息令加密資產投資氣氛急轉直下，多家加密貨幣圈內機構骨牌式倒下。總部於新澤西的加密貨幣經紀商Voyager Digital（加：VOYG）宣布，申請美國第11章破產保護。Voyager Digital倒下早有先兆，公司上月底宣布遭清盤的加密貨幣對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）拖款，上周已停止平台提存和交易服務。

Voyager Digital表示，公司有約10萬名債權人，擁有資產介乎10億美元至100億美元，負債金額在同一範圍內，現有資產中，約1.1億美元屬現金和自家擁有的加密資產。

Voyager Digital又指，過去數月加密市場大幅波動，連同三箭資本拖欠公司子企貸款，令公司不得不申請破產保護。

據早前報道，Voyager Digital稱三箭資本尚未償還貸款，涉及約6.66億美元，當中包括15250枚比特幣、3.5億美元等值USDC穩定幣。

按美國第11章破產保護令，容許公司暫停各項民事訴訟，維持經營並尋求周轉方案。Voyager Digital已表示，希望可保持向員工支薪。

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編輯：麥德銘