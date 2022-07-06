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【二手蝕讓】投資者斬纜蝕讓市區納米樓　九年帳面貶值逾130萬

股樓投資 17:16 2022/07/06

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市區納米樓樓價大跌，再有投資者蝕讓斬纜。中原地產胡鴻洲說，有投資者9年前購入佐敦珀．軒一伙開放式單位，現帳蝕逾130萬元離場。 

胡鴻洲說，珀．軒中層C室，實用面積248平方呎，開放式間隔，新近以440萬元易手，實用呎價約17,742元。代理透露，原業主為投資者，於2013年5月以約572.3萬元購入上址，現帳蝕逾132萬元，但該單位一直出租，相信租金收入抵銷部分蝕幅。 

值得留意的是，上述投資者另外持有同層毗鄰單位，現時叫價450萬元放盤，與9年前572.3萬元的購入價相比，帳面貶值逾120萬元。 

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撰文 : 黃卓賢

珀‧軒 佐敦 納米樓 中原地產

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