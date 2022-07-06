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【可持續發展】安聯投資贊助「Art on Climate」國際插畫比賽　創作以氣候變化為主題的藝術作品

Hot Talk 15:25 2022/07/06

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【可持續發展】安聯投資贊助「Art on Climate」國際插畫比賽　創作以氣候變化為主題的藝術作品

氣候變化愈益受到關注，安聯投資（Allianz）贊助的「Art on Climate」國際插畫比賽現正接受報名，邀請來自世界各地熱愛插畫的人士參與，創作以氣候變化為主題的藝術作品。「Art on Climate」比賽提供一個交流應對氣候變化解決方案的平台，從而激發大眾在生活方式上作出改變，一同應對這挑戰。

「Art on Climate」首屆插畫比賽於2019年在西班牙舉行，並於2021年延伸至亞太區，吸引逾1,000名插畫家提交超過1,300份作品。今年，比賽擴展至更廣泛地區，包括歐洲、中東、非洲、美國及亞太地區，希望能喚起各界對氣候變化更多的關注。

評審團由藝術界代表所組成，當中包括Federation of Cartoonists Organizations International及亞洲藝術協會。優勝作品及部分獲選作品均由評審團評核及選出，並將於網上作品展中展出。

「Art on Climate」比賽詳情，可留意官方網站。【官方網站連結

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