【電動車】Tesla交付量兩年來首下滑　分析師：面臨「打地鼠」局面

電動車巨頭特斯拉（Tesla，TSLA）今年第二季交付量較上季度減少近18％。為兩年來首次。華爾街分析師表示，該公司面臨一系列障礙，從生產問題到可能影響利潤的通脹升溫，形容其正面臨「打地鼠」的局面，即一個問題解決，另一個問題就會出現。

特斯拉上周六（2日）表示，受中國疫情封控措施和成本飆升影響，其第二季度交付了約25萬輛汽車，比第一季度下降約18%。

資管公司Hargreaves Lansdown 分析師 Susannah Streeter 表示，隨著最新的交付量低於預期，特斯拉的光彩再次黯淡。「特斯拉面臨著一個打地鼠的場景，一個問題解決，另一個問題就會出現。」

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摩根大通分析師將特斯拉目標價下調10美元至385美元，摩通表示，特斯拉的生產問題和財務業績可能會受到德洲及柏林的新工廠的特定執行問題所影響。。

CFRA Research 股票高級分析師 Garrett Nelson 表示，德州及柏林工廠可能會繼續拖累業績，直到它們達到更高的利用率，但預計下半年產量將強勁反彈。

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責任編輯：黃苑筠